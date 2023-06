Media: Syn legendy trafi do giganta. Będzie kolegą reprezentantów Polski

George Weah to jeden z legendarnych napastników, który grał w piłkę na przełomie XX i XXI wieku. Do tej pory jest jedynym zawodnikiem z Afryki, który zdobył Złotą Piłkę. Weah dokonał tego w 1995 roku, wyprzedzając Juergena Klinsmanna, Jariego Litmanena, Alessandro Del Piero czy Patricka Kluiverta. W trakcie swojej kariery reprezentował takie zespoły, jak AS Monaco, PSG, Chelsea, Manchester City czy Milan. Teraz George Weah jest prezydentem Liberii, a Europę stara się podbijać jego syn Timothy.

Syn zwycięzcy Złotej Piłki zmienia klub. Zagra z dwoma Polakami

Włoskie media zgodnie informują, że Weah niebawem zostanie nowym zawodnikiem Juventusu. Reprezentant Stanów Zjednoczonych opuści Lille za 12 mln euro i przejdzie testy medyczne przed transferem w najbliższy czwartek. Tym samym Francuzi wykorzystali ostatnią okazję na to, by zarobić na Weahu, ponieważ jego umowa wygasała w czerwcu przyszłego roku. Weah podpisze z Juventusem kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. Amerykanin będzie dzielił szatnię z dwoma Polakami, czyli Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem.

Sporym atutem Amerykanina może być jego wszechstronność, ponieważ w Lille grał nie tylko na boku pomocy, ale był też lewym i prawym obrońcą. Weah zaczynał karierę piłkarską w USA w West Pines United, a potem przeniósł się do Blau-Weiss Gottschee. W późniejszym etapie grał w zespołach młodzieżowych New York Red Bulls oraz Paris Saint-Germain. Przed transferem do Lille latem 2019 roku był wypożyczony do Celtiku Glasgow, gdzie strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę w 17 meczach.

Weah zagrał 32 mecze w poprzednim sezonie w barwach Lille, w których zanotował dwie asysty. Łącznie na boisku spędził niemal 2000 minut. Lille, które prowadził Paulo Fonseca, zakończyło sezon na piątym miejscu z 67 punktami, dzięki czemu zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Wygląda na to, że w tych rozgrywkach zabraknie Juventusu, bo klub ma dobrowolnie zrezygnować z udziału, by uniknąć dalszych kar od UEFA.

Juventus zakończył sezon 22/23 na siódmym miejscu w lidze włoskiej, a dodatkowo odpadł z Pucharu Włoch i Ligi Europy na etapie półfinału, po dwumeczach z Interem Mediolan oraz Sevillą.