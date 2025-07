Abramowicz zaczęła mówić o polskich mediach. Zadała jedno pytanie

Iga Świątek zaimponowała na kortach Wimbledonu, grając niezwykle pewnie. Dotychczas gra na trawie sprawiała jej problemy, ale w tym roku wreszcie poczuła się swobodnie na tej nawierzchni. Oglądaliśmy odmienioną Świątek w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Na konferencji prasowej po wygraniu Wimbledonu Świątek przypomniała o krytycznych artykułach, które pojawiały się w polskich mediach na jej temat. Głównie były publikowane po jej porażkach, a w tych meczach jej gra i zachowanie mogły niepokoić. Zdaniem naszej tenisistki w niektórych publikacjach przekroczono pewne granice, a część dziennikarzy nie była wobec niej w porządku.

- Na pewno przez ostatnie miesiące sposób, w jaki polskie media traktowały mnie i mój zespół, nie był zbyt przyjemny. Mam nadzieję, że po prostu dadzą mi spokój i pozwolą mi wykonywać swoją pracę, bo widać, że wiemy, co robimy i widać, że mam wokół siebie najlepszych ludzi - mówiła.

Abramowicz komentuje reakcję Świątek ws. negatywnych artykułów

Do tych słów odniosła się Daria Abramowicz w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24. Jej zdaniem cały okres, łącznie z Wimbledonem, a także powstałe zamieszanie powinny dać niektórym dziennikarzom do myślenia, Przekonuje, by zastanowili się dwa razy, kiedy następnym razem będą komentować wyniki i sytuację w teamie Świątek.

- Wspaniale byłoby, gdybyśmy mogli rozmawiać o sporcie, zaangażowaniu sportowców, którzy realizują w pewnym sensie społeczną funkcję sportu, chcąc dawać przyjemność wszystkim fanom i kibicom. Nie ukrywają, że robią to także dla nich. Ale robią to przede wszystkim dla siebie, taką wybrali drogę życiową, jest to ich pasja i praca. Mamy nadzieję, ze to wydarzenie pokaże, że sport to jest maraton, a nie sprint. Nie wiemy też zawsze, co dzieje się za drzwiami. Czy aby na pewno powinniśmy to zawsze oceniać, szczególnie tak radykalnie, w świecie, w którym tak łatwo jest wyrazić opinię na każdy temat? - powiedziała Abramowicz w rozmowie z Anitą Werner.

Iga Świątek ma teraz czas na krótki urlop. Do gry wróci pod koniec lipca, weźmie udział w turnieju rangi WTA 1000 w Montrealu.