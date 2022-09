Frenkie de Jong scharakteryzował Lewandowskiego. "Jest sympatyczny" - zaczął

Robert Lewandowski i Frenkie de Jong od tego sezonu dzielą jedną szatnię. Polak dołączył do FC Barcelony, a Holender pozostał w klubie, choć był już jedną nogą w Manchesterze United. Interesowała się nim również Chelsea. W czwartek obaj piłkarze staną naprzeciw siebie, by walczyć w Lidze Narodów. Reprezentacja Polski podejmie Holandię na Stadionie Narodowym.

W pierwszym meczu obu drużyn, który odbył się w czerwcu na stadionie w Rotterdamie był remis 2:2. Wówczas Robert Lewandowski nie zagrał. Teraz jego występ jest pewny, a Holendrzy są podekscytowani starciem z naszą gwiazdą. W samych superlatywach o Robercie Lewandowskim na środowej konferencji prasowej wypowiadał się trener naszych rywali, Louis Van Gaal (więcej TUTAJ). Komplementów naszemu kapitanowi nie szczędził też Frenkie de Jong, który również był obecny podczas spotkania z dziennikarzami.

Pomocnik jest pod wrażeniem Lewandowskiego. Tego, co robi on na boisku, jak i poza nim. - Lewandowski jest naprawdę sympatyczną osobą. To jeden z najlepszych piłkarzy na świecie i napastnik kompletny. Jest silny, potrafi utrzymać piłkę, jego zdolności techniczne są naprawdę dobre. Dużo biega i zdobywa wiele bramek - powiedział.

Holendrzy są liderami naszej grupy Ligi Narodów. Piłkarze Louisa van Gaala zgromadzili 10 punktów. Biało-Czerwoni są natomiast na trzecim miejscu z czterema punktami. Początek czwartkowego meczu o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl