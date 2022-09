Mniejsza kara za bandycki faul w ekstraklasie. NKO przychyliła się do wniosku

Wisła Płock dobrze rozpoczęła sezon ekstraklasy. Drużyna Pavola Stano przez wiele tygodni przewodziła stawce, ale ostatnie dwie porażki zadecydowały o jej spadku. Aktualnie płocczanie zajmują czwarte miejsce z dorobkiem 17 punktów. Eksperci podkreślali, że w przegranych spotkaniach na boisku zabrakło lidera drużyny, Rafała Wolskiego. 29-latek zdobył już w tym sezonie pięć bramek i zaliczył trzy asysty. Jednak od meczu 8. kolejki, piłkarz pozostaje poza boiskiem. To właśnie w spotkaniu z Górnikiem Zabrze pomocnik brutalnie sfaulował Erika Janżę, za co zobaczył czerwoną kartkę.

Kara dla Wolskiego złagodzona. Wisła Płock triumfuje

W 59. minucie rywalizacji Wolski przewrócił zawodnika z Zabrza. Na tym się jednak nie skończyło. Gdy Słoweniec upadał, 29-latek przebiegł mu po plecach. Sędzia nie miał wątpliwości, że było to zamierzone działanie i wyrzucił piłkarza z boiska. Pierwotnie wydawało się, że Wolski zostanie zawieszony na jedno bądź też dwa spotkania, a więc tyle, ile grozi za czerwoną kartkę.

Jednak sprawa została skierowana do Komisji Ligi, która podjęła decyzję o zaostrzeniu kary. Zawodnik Wisły został zdyskwalifikowany na cztery spotkania. Opuścił już dwa mecze - z Radomiakiem Radom (0:2) i Zagłębiem Lubin (1:2). Zgodnie z decyzją organu powinien pauzować także w starciu z Piastem Gliwice (30.09.) oraz Jagiellonią Białystok (07.10).

Okazuje się jednak, że Wisła Płock złożyła wniosek do Najwyższej Komisji Odwoławczej o złagodzenie kary. I jak donosi Michał Łada, rzecznik prasowy klubu, organ pozytywnie rozpatrzył pismo. Tym samym skrócono dyskwalifikację piłkarza do trzech spotkań i jednego meczu w zawieszeniu na pół roku. To oznacza, że Wolski będzie do dyspozycji Stano już w meczu z Jagiellonią.

To była pierwsza czerwona kartka w seniorskiej karierze Wolskiego. Choć na boisku najczęściej zachowuje się poprawnie, to poza murawą dopuścił się już w ostatnim czasie także innych przewinień. Niedawno media poinformowały, że pomocnik został prawomocnie skazany przez sąd za jazdę po alkoholu. Do wykroczenia miało dojść w sierpniu ubiegłego roku. Wolski miał ponad 1,7 promila we krwi. Sąd zdecydował odebrać piłkarzowi prawo jazdy i ukarać grzywną łącznie w wysokości 12,5 tysiąca złotych. Ponadto zawodnika ukarała także Wisła Płock, o czym szerzej pisaliśmy ->>> TUTAJ.