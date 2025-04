Abramowicz czekał na to cztery lata od sprzedaży Chelsea. Anglicy ogłaszają

Roman Abramowicz zyskał popularność w piłkarskim świecie jako właściciel Chelsea w latach 2003-2022. Za jego czasów Chelsea wygrała dwa puchary Ligi Mistrzów, sześć mistrzostw Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej, osiem Pucharów FA czy dwa Superpuchary UEFA. Po inwazji Rosji na Ukrainę oligarcha został objęty sankcjami za powiązania z Władimirem Putinem, przez co musiał sprzedać Chelsea za 2,5 miliarda funtów.

Roman Abramowicz udzielił pierwszego wywiadu od lat

Od tamtej pory Rosjanin odsunął się w cień. Nie udzielał wywiadów ani nie publikował żadnych komunikatów. Ostatnie jego oświadczenia pochodzą jeszcze z 2021 roku i dotyczyły zwolnienia Franka Lamparda z funkcji trenera Chelsea. Jak informuje BBC, milczenie Abramowicza dobiegło końca i udzielił on pierwszego od czterech lat wywiadu.

Dziennikarze przekazali, że rozmowa odbyła się w Stambule i Abu Zabi. Rosjanin miał wypowiedzieć się między innymi o przejęciu Chelsea, a także o sankcjach i podejrzeniu otrucia w 2022 roku. Wywiad ma się ukazać w książce zatytułowanej "Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC" autorstwa Nicka Purewalla. "Będzie zawierać także inne historie z tej przyspieszonej, 95-dniowej sprzedaży klubu, przeprowadzonej przez Raine Bank pod nadzorem brytyjskiego rządu" - czytamy w tekście. Premiera zaplanowana jest na lato tego roku.

Chelsea po Abramowiczu przejął amerykański biznesmen Todd Boehly, a środki uzyskane ze sprzedaży klubu nadal są zamrożone. Aktualnie drużyna walczy w półfinale Ligi Konferencji, gdzie zagra z Djurgardens. Wcześniej wyeliminowała Legię Warszawa. W Premier League natomiast po 33. kolejkach zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 57 punktów.