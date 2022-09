Trzy punkty dla Polski U19. Udany początek eliminacji do mistrzostw Europy

Młodzieżowa kadra reprezentacji Polski od lat próbuje zakwalifikować się do finałowego turnieju, ale dalej druga runda kwalifikacji jest etapem nie do przebycia. Tym razem pierwszy krok został wykonany po środowej wygranej z Bośnią i Hercegowiną.

Polska U-19 wygrywa z Bośnią i Hercegowiną, a następny mecz z pogromcami Włochów

Kadra Marcina Brosza od początku spotkania przeważała w spotkaniu z Bośniakami. W 16. minucie dobrą okazję miał Tomasz Pienko, ale strzał zawodnika Zagłębia Lubin został sparowany na rzut rożny. Polacy spokojnie rozgrywali akcje i starali się zagrozić bramce rywali ze stałych fragmentów gry, ale na gola musieli czekać do 40. minuty. Wtedy Pianko świetnie pograł na prawym skrzydle z Antonim Kozubalem, który oddał mocny strzał, bramkarz odbił piłkę przed siebie, dopadł do niej Mateusz Kowalczyk, efektownie przełożył piłkę i strzałem pod poprzeczkę wyprowadził reprezentację U19 na prowadzenie. Po tym na stadionie w Gdyni do przerwy było 1:0 dla Biało-Czerwonych.

W drugiej odsłonie tego spotkania obraz gry nie uległ większej zmianie. Co prawda Bośniacy próbowali atakować, dośrodkowywać w pole karne Oliwiera Zycha, ale nie przynosiła to większego zagrożenia pod polską bramką. Zawodnicy trenera Brosza także próbowali atakować, ale na kończące to spotkanie uderzenie musieli czekać aż do 88. minuty. Miłosz Brzozowski urwał się na lewym skrzydle, pognał do linii końcowej i stamtąd wyłożył piłkę na 10. metr do Szymona Michalskiego, który mocnym strzałem po ziemi pokonał Lukę Prslja. Tym samym Biało-Czerwoni wygrali 2:0 i zanotowali trzy punkty na swoim koncie.

W drugim spotkaniu polskiej grupy, na stadionie w Rumii, Estonia U-19 sensacyjnie ograła 2:0 młodzieżówkę Włochów. W tamtym spotkaniu Estończycy skarcili rywali dwiema bramki w samej końcówce. Pierwsza padła w 90. minucie, a druga w 93 minucie spotkania.

Kolejny mecz Polska U-19 rozegra właśnie z Estonią w sobotę, 24 września, o godzinie 18:00 na stadionie Gdyni. Trzecie spotkanie, z Włochami, Biało-Czerwoni zaplanowane jest na godzinę 14:00 we wtorek, 27 września.

Grupa Polski U-19 w eliminacjach do mistrzostw Europy U-19