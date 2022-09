Frustracja kapitana Man United. Znalazł winnych swojej słabszej formy

Reprezentant Anglii zaliczył bardzo słaby poprzedni sezon, a i w tym nie jest pierwszym wyborem Erika ten Haga do gry w wyjściowej jedenastce. Chociaż Maguire pozostaje kapitanem Manchesteru United, to z jego otoczenia wypływają informacje, które mają tłumaczyć słabsze występy byłego zawodnika Leicester City.

Maguire wskazuje na De Geę, jako winowajcę fatalnych wyników Manchesteru United w poprzednim sezonie

Do dziennikarza ESPN, Marka Ogdena, dotarły informacje, że Maguire miał wskazywać na słabą komunikację z Davidem De Geą oraz słabą grę Hiszpana przed własnym polem karnym. To zdaniem kapitana "Czerwonych Diabłów" miały być jedne z najważniejszych aspektów słabej postawy obrony w poprzednim sezonie.

- Harry potrzebuje przy sobie szybkiego zawodnika, ale nie otrzymał takiego wsparcia. Jeśli wystawisz Rubena Diasa w Manchesterze United, a Maguire'a w Manchesterze City, to Portugalczyk będzie cierpiał, a Harry będzie błyszczał - dodaje źródło związane z reprezentantem Anglii.

Dodatkowo anonimowy informator stwierdza, że "Harry nie miał najlepszego ostatniego roku, ale nie otrzymał wsparcia od tych, którzy są wokół niego - trenerów i zawodników. To wszystko sprawiło, że ucierpiała jego pewność siebie i forma".

Harry Maguire przechodzi obecnie przez trudne chwile w Manchesterze United. Przez ostatnie sezony był pewnym starterem w ekipie z Old Trafford, ale wraz z przyjściem Erika ten Haga zaczął przegrywać rywalizację na rzecz duetu Lisandro Martinez - Raphael Varane. Dość powiedzieć, że na 8 możliwych spotkań, Anglik od pierwszej minuty wystąpił tylko w trzech meczach. Do tego wszystkich trzech przegranych - w pierwszej kolejce Premier League z Brighton porażka 2:1, w drugiej porażka z Brentford 4:0 i w przegranym spotkaniu 1:0 z Realem Sociedad w Lidze Europy. Pozostałe dwa występy, to jedynie wejścia z ławki z Arsenalem i Sheriffem Tyraspol.