Grzegorz Krychowiak wrócił do Lokomotiwu w wielkim stylu! Co za uderzenie [WIDEO]

- Chyba nikt nie ma wątpliwości, że największym wygranym pierwszego zgrupowania Paulo Sousy był Kamil Jóźwiak, który uratował mecz z Węgrami (3:3), a w spotkaniach z Andorą (3:0) i Anglią (1:2) napędził wiele ofensywnych akcji i jednocześnie harował w obronie. Za te trzy mecze warto też pochwalić Grzegorza Krychowiaka, czyli jedynego piłkarza z pola, który nie opuścił w nich ani minuty i potwierdził, że choć wielokrotnie był już skreślany, to dziś jest kadrze niezbędny - pisał po ostatnim meczu el. MŚ 2022 Antoni Partum, a Piotr Czachowski uważa wręcz, że "jesteśmy skazani na Krychowiaka" >>

Swoje dobre występy w kadrze Krychowiak przełożył również na grę w Lokomotiwie. W 22. minucie starcia z Rotorem otworzył wynik spotkania ładnym strzałem prawą nogą z pola karnego.

Tak Grzegorz Krychowiak strzelił gola:

To już siódmy gol Krychowiaka w Lokomotiwie w tym sezonie i szósty w lidze. Łącznie wystąpił w 27 spotkaniach, a do swojego bilansu może wliczyć jeszcze dwie asysty. Po 23 kolejkach Lokomotiw zajmuje 3. miejsce w tabeli z 40 pkt - tyle samo punktów mają czwarte Soczi oraz CSKA Moskwa, a Dynamo Moskwa ma o tylko jeden punkt mniej. Liderem jest Zenit Sankt-Petersburg (48 pkt), który wyprzedza Spartaka Moskwa (44 pkt).

Krychowiak jest jedną z największych gwiazd ligi rosyjskiej. – Grzegorz nie schodzi poniżej pewnego poziomu – argumentował Chackiewicz. – Zawsze podobał mi się jego styl gry. To na nim opiera się środek pola Lokomotiwu. Musicie docenić to, jak drużyna funkcjonuje z nim na boisku. Jak słuchają go koledzy. Jak bardzo walczy i się stara. Byłem zachwycony tym, jak zachowywał się w meczu z nami, nawet mimo tego, że w końcówce obejrzał czerwoną kartkę – powiedział w grudniu Alaksandr Chackiewicz, trener Rotoru, umieszczając go w gronie trzech najlepszych zawodników ligi >>