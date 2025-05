Początek sezonu nie był wymarzony dla Magdy Linette. Dotarła tylko do dwóch ćwierćfinałów, a z pewnością liczyła na więcej. Kibice i eksperci wierzyli, że z lepszej strony pokaże się w WTA 500 w Strasbourgu, ostatnim sprawdzianie przed wielkoszlemowym Roland Garros. I wydaje się, że tak właśnie jest. Świadczy o tym nie tylko jej gra, ale i słowa, które wypowiedziała po ostatnim zwycięstwie.

Magda Linette złożyła jasną deklarację. Fani będą zachwyceni

Linette rozpoczęła rywalizację we francuskim mieście znakomicie, bo już w pierwszym meczu bez trudu pokonała 6:3, 6:3 rozstawioną Barborę Krejcikovą. Polka bezlitośnie wykorzystała fakt, że było to pierwsze spotkanie Czeszki od... listopada 2024 i brak było jej ogrania. Bardzo dobrze poradziła sobie też z Rebeccą Sramkovą. Udanie zrewanżowała się Słowaczce za porażkę z przeszłości, doprowadzając ją do frustracji. Rywalka była tak zirytowana kapitalną grą Linette, że aż cisnęła rakietę.

I widać, że Polka rozpędza się w Strasbourgu, co jest znakomitą informacją przed French Open. Nieco więcej na ten temat mówiła też po meczu ze Sramkovą. - 33 to nowe 20 - żartowała Linette, odnosząc się do wieku. - Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem tak zdrowa, bo to coś wyjątkowego na tym etapie kariery. Ciesze się, że jestem tutaj i gram prawdopodobnie najlepszy tenis w moim życiu - podkreślała, czym dała nadzieje na to, że może sprawić niespodziankę nie tylko w Strasbourgu, ale i właśnie we French Open.

W poprzednim sezonie nie popisała się w stolicy Francji i odpadła już w pierwszej rundzie. Wówczas uległa dość wyraźnie Ludmile Samsonowej, bo 1:6, 1:6. Na zupełnie innym poziomie była wówczas Iga Świątek, bo wygrała turniej. W tym roku tak dobrze jej forma nie wygląda i nie wiadomo, czy uda jej się obronić tytuł. Niemal pewne jest, że żadna z Polek faworytką do triumfu w Paryżu nie będzie, ale wierzymy w to, że sprawią sensację.

Spore wyzwanie przed Linette. Z tymi zawodniczkami jeszcze nie wygrała

Dzięki zwycięstwu ze Sramkovą Linette awansowała do trzeciego ćwierćfinału w tym sezonie. Na tym etapie zmagań będzie ją czekało spore wyzwanie. Jej kolejną rywalką w Strasbourgu będzie zwyciężczyni starcia Xinyu Wang - Jelena Rybakina. Z każdą z nich Polka ma niekorzystny bilans spotkań. Łącznie rozegrała z nimi trzy starcia i żadnego nie wygrała - raz uległa Chince, a dwukrotnie Kazaszce.