Hiszpanie nie dowierzają, co zrobiła Ewa Pajor. Takie słowa jeszcze nie padły

43 bramki w 45 spotkaniach - tak znakomity bilans w barwach FC Barcelony ma Ewa Pajor. 28-letnia zawodniczka reprezentacji Polski rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze. Pajor śrubuje klubowy rekord pod względem liczby goli w debiutanckim sezonie. Poprzednia rekordzistka Jennifer Hermoso zdobyła 41 goli (w sezonie 2016/17).

Hiszpanie zachwycają się Pajor. Co za słowa

Hiszpańskie media co chwilę zachwycają się nad grą Ewy Pajor. Marc Andreas, dziennikarz hiszpańskiego "Sportu" napisał słowa, które jeszcze nie padły o Pajor.

"Polka w swoim pierwszym sezonie w Barcelonie w pełni wywiązała się ze swojej roli. Bez wątpienia letni transfer Pajor był najbardziej znaczącym transferem klubu i jednym z najlepszych na świecie, jeśli nie najlepszym. Dzięki Pajor klub zyskał wyraźne wzmocnienie na pozycji numer 9, zawodniczkę sprawdzoną i uważaną za światową gwiazdę. Jej transfer sprawdził się znakomicie. Z nią w ataku Barcelona zaprezentowała doskonałą grę w ofensywie" - pisze Marc Andreas.

Zachwyca się też liczbą goli Pajor. Polka w La Lidze zdobyła nagrodę Pichichi (przyznawanej dla królowej strzelczyń), strzelając 25 bramek, dziewięć więcej niż Alexia Putellas i Edna Imade (Granada), które zajęły ex aequo drugą pozycję.

"Są to niezwykłe liczby jeśli chodzi o bramki, ale też są to wybitne występy w jej wykonaniu. Pajor m.in. miała trzy hat-tricki, a dwa razy zdobywała po dwa gole" - dodaje dziennikarz.

Zwraca też uwagę, że Pajor była blisko pobicia klubowego rekordu goli zdobytych w jednym sezonie. Dotychczas najlepszy wynik osiągnęła Jenni Hermoso, która w sezonie 2016/2017 trafiła 47 razy.

"Hermoso strzeliła niesamowite 47 bramek. To liczby, którym nikt do tej pory nie był w stanie dorównać. Teraz Pajor jest jedyną zawodniczką, która przekroczyła 40 goli. Polce brakuje czterech goli do Hermoso, ale może odrobić stratę, a nawet przekroczyć 47 bramek. Polka ma bowiem jeszcze dwa mecze do rozegrania" - pisze "Sport".

Barcelona zagra jeszcze finał Ligi Mistrzów w sobotę, 24 maja z Arsenalem i finał Copa de la Reina z Atletico Madryt (7 czerwca).