Syn Diego Maradony zachwycony reprezentantem Polski. "Jest piłkarzem kompletnym"

Piotr Zieliński jest odwiecznym problemem dla polskich kibiców. Wszyscy na pewno są zgodni, że pomocnik jest jednym z najlepszych zawodników w Europie i ma niesamowity potencjał. Niestety widać to tylko w jego klubie, czyli Napoli. W reprezentacji Polski cały czas nie potrafi rozwinąć skrzydeł. Zieliński zagra jeden genialny mecz, ale za chwilę zakryje go kilkoma bardzo słabymi. Były już selekcjoner Jerzy Brzęczek powiedział nawet o pomocniku słynne słowa, że "chyba musi mu się coś przestawić w głowie". Pomimo zróżnicowanych opinii na swój temat w ojczyźnie, we Włoszech jest bardzo doceniany i w aktualnie w klubie rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze.

Jednym z wielu zagranicznych fanów Piotra Zielińskiego okazuje się być Diego Maradona junior. Syn słynnego Diego Maradony sam był niegdyś piłkarzem Napoli i do tej pory jest wielkim fanem tego klubu. Często ma więc okazję oglądać Zielińskiego w akcji. Maradona junior wychwalał ostatnio reprezentanta Polski w wywiadzie udzielonym Piotrowi Koźmińskiemu z "WP SportoweFakty". - Zieliński jest jednym z moich ulubionych piłkarzy. Jako były gracz i kibic Napoli bardzo się cieszę, że mamy kogoś tak zdolnego u siebie. Uwielbiam go za to, że jest piłkarzem kompletnym. Może grać na każdej pozycji w pomocy, świetnie gra lewą i prawą nogą, bardzo dużo widzi i potrafi błyskawicznie zareagować na to, co się dzieje na boisku - powiedział Argentyńczyk.



W dalszej części wywiadu Maradona poszedł o krok dalej i stwierdził, że jedynym zawodnikiem, który może się równać z Zielińskim, jest piłkarz Manchesteru City, Kevin De Bruyne. - Gdy patrzymy na ten sektor boiska, w którym występuje Zieliński, to według mnie w Europie tylko Kevin de Bruyne jest jeszcze tak dobry, może nawet trochę lepszy. Tylko że Zieliński jest młodszy od Belga, wciąż się rozwija, dojrzewa, więc nie mam wątpliwości, że któregoś dnia będę mógł już bez wątpliwości powiedzieć: tak, Piotr Zieliński na swojej pozycji jest najlepszy w Europie - stwierdził Maradona junior. Argentyńczyk ma także swoje zdanie na temat pozycji, na jakiej Zieliński radzi sobie najlepiej. - Według mnie radzi sobie wszędzie w pomocy, ale najbardziej lubię go oglądać jako "dziesiątkę" - powiedział.

Piotr Zieliński gra w Napoli od sierpnia 2016 roku. Od tamtej pory rozegrał dla drużyny z Neapolu 228 meczów, w których zdobył 30 bramek i zaliczył 23 asysty. Obecnie pomocnik rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze. W 36 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 8 goli i zaliczył 8 asyst. Zieliński ma na swoim koncie także 59 meczów i 6 bramek w barwach reprezentacji Polski.