Ależ burza po tym, co Matić zrobił z flagą LGBTQ+. "Nie będzie nam cię brakować"

W miniony weekend Ligue 1 zakończyła swoje rozgrywki. Olympique Lyon zajął szóste miejsce w ligowej tabeli, a to oznacza, że nie zagra w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. W meczu ostatniej kolejki zawodnicy Paulo Fonseki pokonali Angers 2:0, a oba gole zdobył Alexandre Lacazette.

Skandal w Ligue 1. "Jaki brak szacunku"

Zamiast o spotkaniu i jego wyniku więcej mówi się jednak o tym, co niezwiązane z grą w piłkę nożną. Mowa o zachowaniu, którego dopuścił się pomocnik Lyou Nemanja Matić. "To, co miało być weekendem solidarności przeciwko homofobii w Ligue 1, przerodziło się w kontrowersje i zażenowanie dla francuskiej piłki nożnej, ponieważ gracze odmówili noszenia symboli kampanii, jeden piłkarz zbojkotował mecz swojej drużyny, a homofobiczną obelgę usłyszano w tunelu stadionu" - pisze "The Guardian".

Okazuje się, że Nemanja Matić zakrył symbole na swojej koszulce, a Mostafa Mohamed - napastnik Nantes - nie wziął udziału w meczu przeciwko Montpellier. Powoływał się na osobiste przekonania. To nie był koniec kontrowersji. Obrońca Lens Jonathan Gradit w tunelu usłyszał homofobiczną obelgę.

"Piłka nożna ma ogromną platformę, a Francuska Federacja Piłki Nożnej jest zdeterminowana, aby umieścić tę kwestię w programie klubów i kibiców" - powiedziała nowa minister sportu Marie Barsacq, która stwierdziła, że homofobiczne zachowania muszą być odpowiednio sankcjonowane. Kary powinny znajdować zastosowanie w rzeczywistości.

Największa krytyka spadła na wspominanego Maticia, którego zdjęcie ze wspominanym Lacazette’em skrytykowała Marine Tondelier, liderka francuskiej partii Les Ecologistes. Na portalu X napisała: "Jaki brak szacunku, jaka homofobiczna osoba. Nie będzie nam Ciebie brakować Nemanja Matić".

Odnosiła się do faktu, że Serb zakleił sobie symbol, który piłkarze francuskiej ligi mieli na koszulkach podczas ostatnich meczów w sezonie. Było to tęczowe logo Ligue 1 i przekreślony napis "homofobia", nad którym widniało słowo "piłka nożna". Nemanja Matić gra dla Lyonu od 2024 roku. W tym sezonie rozegrał 29 ligowych spotkań. Zaliczył jedną asystę.