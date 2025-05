Agent Lewandowskiego dogadał się z Laportą. Zaskakujące wieści z Barcelony

Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla i mistrzostwo kraju. To lista sukcesów Hansiego Flicka w 2025 roku. Kibice mogą żałować, że nie udało się do niej dopisać triumfu w Lidze Mistrzów. Większość z nich z pewnością jednak z optymizmem spogląda w przyszłość i już myśli o przyszłym sezonie. Podobnie zresztą sprawa ma się w klubowych gabinetach.

Ujawniają. Laporta się dogadał z agentem Lewandowskiego

Dziennikarz David Sanchez podczas programu COPE EL Partidazo poinformował, że jego zdaniem całkiem możliwe jest pozyskanie latem skrzydłowego Manchesteru United Marcusa Rashforda. Obecnie jest to piłkarz wypożyczony do Aston Villi, ale niewykluczone, że w macierzystym klubie nie ma już przyszłości.

- Będzie jakiś ruch, nie ma co do tego wątpliwości. Zgadzam się z podekscytowaniem, jakie ta drużyna i ten projekt wywołały wśród fanów Barcelony... Nasi rywale zamierzają wzmocnić swoje pozycje. Zobaczyli, że Barça jako drużyna jest najlepsza. Niektórzy przekonali się, że projektów nie buduje się wyłącznie na indywidualnym talencie - to niedawne słowa Joana Laporty, cytowane przez cope.es.

Dziennikarze zwracają uwagę, że przy transferze mógłby wziąć udział słynny agent piłkarski Pini Zahavi, który opiekuje się karierą Roberta Lewandowskiego i Hansiego Flicka. "To jeden z najbardziej wpływowych agentów na arenie międzynarodowej, który ma bliskie powiązania z katalońskim klubem" - czytamy.

"Pini nie robi niczego bez powodu" - dodał Sanchez, wyjaśniając, że kiedy ten człowiek wchodzi do transferowej gry, to zwykle wtedy, gdy negocjacje są na dobrej drodze do finalizacji. Poza Rashfordem na radarze Barcelony znajduje się także napastnik Atletico Madryt Julian Alvarez.