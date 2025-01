19-latka zginęła na treningu. "Jesteśmy zdruzgotani"

Sara Piffer była 19-letnią kolarką z Włoch. Należała do zespołu Team Mendelspeck i odnosiła sukcesy w startach juniorskich. Brała także udział w wyścigu Strade Bianche, odbywającym się w okolicach Sieny. Niestety niedawno napłynęły tragiczne wieści.

Nie żyje Sara Piffer. Została potrącona podczas treningu

W piątek 24 stycznia Piffer wraz z bratem Christianem (amatorem jeżdżącym w zespole Bell Imballaggi) udali się na trening. A jadąc drogą łączącą miejscowości Mezzocorona i Mezzolombardo, zostali potrąceni przez auto. Chłopak odniósł drobne obrażenia, natomiast 19-latki nie udało się uratować.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że w młodą kobietę uderzył samochód prowadzony przez 70-letniego mężczyznę, który jechał z naprzeciwka, wyprzedzając inny pojazd. Pomimo interwencji helikoptera ratowniczego i prób reanimacji (w tym z użyciem defibrylatora - red.), obrażenia odniesione przez dziewczynkę były śmiertelne. Na miejscu interweniowała lokalna policja z Rotaliany, która prowadzi dochodzenie" - czytamy na stronie tuttobiciweb.it.

Wstrząsająca relacja brata Sary Piffer. "Zdałem sobie sprawę, że nic nie mogę zrobić"

- Usłyszałem nagły dźwięk. Odwróciłem się i pobiegłem do mojej siostry. Zdałem sobie sprawę, że nic nie mogę zrobić. Na początku poczułem ogromną nienawiść do tego człowieka. Potem spojrzałem mu w oczy, zobaczyłem, że poczuł wstyd, ból, strach. Wybaczyłem mu. Nie wiedziałem już co robić. Ale Sara często to powtarzała: "Nie ma szacunku dla rowerzystów". Proszę o większe bezpieczeństwo na drogach - powiedział Christian w rozmowie z włoskim dziennikiem "La Repubblica". Jego siostra jedno ze zwycięstw zadedykowała Matteo Lorenziemu, włoskiemu kolarzowi, który w wieku 17 lat zginął w wyniku potrącenia przez furgonetkę (co miało miejsce w maju zeszłego roku).

Kondolencje złożyło Włoskie Stowarzyszenie Kolarzy Zawodowych (ACCPI). "Nasze myśli są z rodziną naszej członki, z zespołem Mendelspeck i ze wszystkimi, którzy są zdruzgotani utratą życia przez kolejną ofiarę przemocy na drodze" - przekazano w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reuters.