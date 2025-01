Karaś przerwał milczenie ws. dyskwalifikacji. Grubo

Już w marcu 2024 roku Robert Karaś został zawieszony po tym, jak w jego organizmie po zawodach Florida ANVIL Ultra Triathlon wykryto klomifen - modulator hormonalny i metaboliczny. Wówczas sportowiec tłumaczył, że to pozostałości dopingu, który wykryto u niego już wcześniej - w 2023 roku w Brazylii. Teraz sprawa wróciła do ultratriathlonisty.

Robert Karaś zdyskwalifikowany przez USADA. "Nie miałem możliwości brania udziału w procesie"

W piątek 24 stycznia Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) zdecydowała o zdyskwalifikowaniu Karasia na osiem lat. Wszystko dlatego, że przekroczył regulamin antydopingowy już drugi raz w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Ta dyskwalifikacja ma zacząć obowiązywać od 30 maja, kiedy to skończy się obecna nałożona przez IUTA. Ta organizacja zawiesiła go już za poprzedni doping na okres od 30 maja 2023 do 29 maja 2025 roku. Wyrok zapadł w lutym 2024 roku, ale okres karencji zawierał datę wsteczną.

Sportowiec postanowił wyjaśnić całą sytuację w nagraniu na Instagram Stories. - Dostaję dużo wiadomości, że w Polsce szumi, że jestem znów zdyskwalifikowany. Nie słuchajcie tego. Nie czytajcie tych głupich nagłówków - zaczął ultratriathlonista.

- Dotyczy to tej wcześniejszej sprawy. Nie miałem możliwości brania udziału w procesie, więc została przedstawiona tylko jedna strona. Dlatego też nie było możliwości nałożenia innej kary. Będę się odwoływał. Nie mogłem brać udziału w postępowaniu, bo w Bahrajnie miałem challenge. Wszystko odbyło się beze mnie. Były dowody tylko jednej strony, ale spokojnie, teraz mamy czas, odwołamy się i jestem pewny, że kara będzie inna - dodał 36-latek.

Karaś dodał także, że próbował "dogadać się" z USADA ws. terminu rozprawy, ale organizacja pozostała nieugięta i ustaliła termin na 20 grudnia, kiedy ten startował w zawodach. - Z góry nie chcieli, żebym w tym uczestniczył - twierdzi Karaś.

Na razie nie wiadomo, jaki będzie finał sprawy dopingowej Karasia. Do momentu odwołania wiemy, że został zdyskwalifikowany na osiem lat.