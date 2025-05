FC Barcelona aż do 93. minuty rewanżowego meczu półfinału Ligi Mistrzów z Interem wygrywała 3:2. Tylko że chwilę później włoski klub strzelił wyrównującą bramkę, a w dogrywce trafił po raz czwarty. Z marzeń o finale Ligi Mistrzów nic nie zostało.

Barcelona szykuje się do El Clasico. Nagle pojawił się Laporta

Podopieczni Hansiego Flicka nie mają zbyt wiele czasu na przetrawienie tej porażki. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się ligowe El Clasico, które - w przypadku zwycięstwa Barcelony - najpewniej zadecyduje o tytule mistrzowskim. Jeżeli Barcelona wygra ten mecz, to na trzy kolejki do końca sezonu będzie miała aż siedem punktów przewagi nad Realem Madryt. Jeżeli przegra, to strata Realu stopnieje do jednego punktu i końcówka sezonu La Liga będzie bardzo emocjonująca.

Sztab Barcelony zorganizował dla drużyny specjalny lunch przed tym meczem. Jak donosi "AS" niespodziewanie pojawił się na nim Joan Laporta. "Na ustach wszystkich wciąż znajdował się sędzia tego spotkania - Polak Szymon Marciniak" - czytamy.

Okazuje się, że prezydent Barcelony przyszedł podbudować morale swoich zawodników przed niedzielnym meczem. Miał być też szczególnie zainteresowany losem kontuzjowanych zawodników. "Interesowało go zwłaszcza zdrowie Roberta Lewandowskiego, który we wtorek wrócił do gry oraz Alejandro Balde i Marca Casado, którzy są blisko dojścia do zdrowia".

Laporta rozmawiał też z Hansim Flickiem, czyli głównym pomysłodawcą tego wydarzenia. Zdaniem "AS-a" początkowo miało się ono odbyć po meczu z Realem, ale przez porażkę w półfinale Ligi Mistrzów szkoleniowiec postanowił zmienić plany.

Spotkanie FC Barcelona - Real Madryt odbędzie się w niedzielę 11 maja o godzinie 16:15. Zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.