Coraz więcej wskazuje na to, że Carlo Ancelotti niedługo odejdzie z Realu Madryt. "Królewscy" przygotowują się też do przyjęcia następcy. Upatrzyli go sobie już jakiś czas temu. Według najnowszych wieści udało się ustalić wszelkie szczegóły kontraktowe i dotyczące kształtu współpracy. Sprawa wydaje się być już przesądzona i od lipca zacznie się nowa era na Estadio Santiago Bernabeu.

Fot. REUTERS/Susana Vera Otwórz galerię (3)