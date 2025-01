Najnowsze wieści ws. Świątek i WOŚP. Ludzie mocno się zdziwią

- Kiedy mam szansę wygrać, zawsze to robię. Dlatego też jestem rozczarowana, gdy tak się nie dzieje, ale taki jest sport, nie zawsze kończy się po mojej myśli. Madison również wykonała swoją pracę i w pełni zasłużyła na finał - mówiła Iga Świątek po porażce z Madison Keys w półfinale Australian Open. Teraz wiceliderka rankingu WTA zrobi sobie krótką przerwę, po czym zobaczymy ją na turnieju WTA 1000 Doha, który ruszy 9 lutego.

