Nie wstali podczas hymnu Rosji. Oto co ich teraz czeka

Rosja kolejny raz pokazała swoje bezwzględne oblicze. Jak podaje tamtejszy portal Gazeta.ru, sześciu mieszkańców Karaczajo-Czerkiesji (autonomicznej republiki wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej) odpowie przed sądem za "brak szacunku dla hymnu Rosji". W jaki sposób go okazali?

REKLAMA

Zobacz wideo Jastrzębski Węgiel zwycięski w meczu z Indykpolem AZS Olsztyn. Łukasz Kaczmarek: Mieliśmy swoje problemy

Aż się wierzyć nie chce! Za to będą sądzić rosyjskich kibiców. To nie żart

Jak poinformował regionalny departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Telegramie, do zdarzenia doszło podczas zawodów sportowych w Czerkiesku. W ich trakcie kibice... celowo nie wstali podczas odgrywania hymnu. Funkcjonariusze organów ścigania już przesłuchali sprawców i sporządzali protokoły administracyjne.

Rosyjskie organa więcej szczegółów sytuacji nie ujawniły. Utrzymują jednak, że doszło do złamania art. 17.10 Kodeksu Federacji Rosyjskiej o wykroczeniach administracyjnych (naruszenie procedury oficjalnego używania symboli państwowych Federacji Rosyjskiej). W związku z tym nagrania i wszelkie materiały związane z incydentem trafią do sądu, a kibice powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Jak przypomniała Gazeta.ru, do podobnej sytuacji doszło latem ubiegłego roku. Wówczas w mediach społecznościowych pojawiło się wideo ze szkoły w Nalczyku. Widać było na nich, jak za zakończenie uroczystości część rodziców nie wstała i pozostała na miejscach podczas odgrywania hymnu. Wówczas z odpowiednimi władzami skontaktował się poseł do Dumy Andriej Kartapołow. Jak wyjaśnił w komentarzu dla wspomnianego medium, "nie chodzi o wysokość grzywny, ale by dla zasady mieszkańcy Kaukazu musieli przeprosić i przyznać się do błędu, by dać przykład reszcie społeczeństwa".