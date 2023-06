Afera w Paryżu. Policja przeszukuje siedzibę komitetu organizacyjnego igrzysk olimpijskich

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu odbędą się za trochę ponad rok i potrwają od końcówki lipca do połowy sierpnia. Dotychczas Paryż organizował tę imprezę dwukrotnie. Po raz pierwszy w 1900 roku, a po raz drugi w 1924. W 2017 roku Francuzi doszli do porozumienia z Los Angeles i zostali jedynym miastem-kandydatem przed tymi igrzyskami.

Policja przeszukuje biura komitetu organizacyjnego

Do tej pory nie było oficjalnej informacji o prowadzeniu postępowania sądowego wymierzonego w komitet organizacyjny paryskich igrzysk (Cojo) informuje "Le Figaro", choć można było się go spodziewać po zeszłomiesięcznej rezygnacji szefowej Francuskiego Komitetu Olimpijskiego. OCLCIFF i BRDE we wtorek zaczęły przeszukania w biurach komitetu oraz firmy Solideo. Cojo wysłał do pracowników maila cytowanego przez serwis rmcsport.bfmtv.com.

"Nie mamy na razie wszystkich informacji dotyczących trwającego śledztwa. Paryż 2024 w pełni współpracuje ze śledczymi. Zespoły prokuratury i policji sądowej przynajmniej dzisiaj będą zbierać dokumenty" - można przeczytać w mailu rozesłanym do pracowników komitetu.

Jak informuje "Le Figaro", komitet organizacyjny działa na podstawie ustawy z 1901 roku i jest pod ścisłą kontrolą Trybunału Obrachunkowego, który wkrótce ma opublikować raport z jego działania.

W kwietniu 2021 roku pojawiły się dwa raporty Francuskiej Agencji Antykorupcyjnej (AFA), które wskazywały na "ryzyko naruszenia zasad uczciwości" i "konflikty interesów", które mogą zaszkodzić "bielszemu niż biały" wizerunkowi igrzysk olimpijskich - podała agencja AFP. Inspektorzy AFA stwierdzili, że warunki podjęcia współpracy pomiędzy Cojo a firmą Solideo, która odpowiada za część prac budowlanych związanych z organizacją igrzysk olimpijskich, były "nieprecyzyjne i niekompletne". Raporty wskazywały też, że "czasami dochodziło do sytuacji potencjalnego, niekontrolowanego konfliktu interesów".

Biuro Krajowej Prokuratury Finansowej poinformowało, że przeszukania mają związek ze śledztwami zaczętymi w 2017 i 2022 roku oraz dotyczą kontraktów zawartych przez komitet organizacyjny.

W ostatnim czasie skandale nie ominęły też francuskiego futbolu i rugby. Prezes Francuskiej Federacji Piłkarskiej Noel Le Graet zrezygnował w lutym tego roku po zarzutach o molestowanie seksualne. Miesiąc wcześniej z powodu zarzutów o korupcję zrezygnował prezes Francuskiej Federacji Rugby. Na zaledwie dziewięć miesięcy przed organizacją mistrzostw świata.

W maju zrezygnowała szefowa Francuskiego Komitetu Olimpijskiego Brigitte Henriques. Ta informacja była szokiem dla całej Francji i kontynuacją wielomiesięcznych konfliktów wewnątrz organizacji. Ich kulminacja nastąpiła tuż przed rezygnacją Henriques. Obecnie Francuski Komitet Olimpijski pozostaje bez sternika. 29 czerwca, obowiązki tymczasowej szefowej Francuskiego Komitetu Olimpijskiego przejmie Astrid Guyart.