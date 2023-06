Były kadrowicz ostrzega. Tak, to o Mołdawii. "Będzie piekło"

Reprezentacja Polski rozpoczęła eliminacje do Euro 2024 od falstartu - już w pierwszym meczu przegrała aż 1:3 z Czechami. W drugiej kolejce zrehabilitowała się, wygrywając 1:0 z Albanią, ale jej gra pozostawiała wiele do życzenia. Teraz Biało-Czerwoni zmierzą się Mołdawią. Choć nasza kadra zagra na wyjeździe, to właśnie w niej eksperci upatrują faworyta. Takie zdanie wyraził m.in. Franciszek Smuda. - Do czego to doszło, że my się boimy Mołdawii, no ludzie złoci! Mołdawia to nie jest ta klasa, co Polska - podkreślił były selekcjoner w wywiadzie dla Polsatu Sport.

Kosecki zwraca uwagę na doping fanatycznych Mołdawian. "Nie przestraszyć się"

Podobne zdanie w sprawie nadchodzącego starcia przedstawił Jakub Kosecki. Były reprezentant Polski przyznał, że to właśnie drużyna Fernando Santosa będzie faworytem, choć o zwycięstwo może być trudno. Wszystko przez atmosferę, która będzie panować na trybunach. Mołdawianie już wielokrotnie pokazali, że są fanatyczni we wspieraniu własnej kadry. Tak było m.in. w 2013 roku, w starciu z Polską, w którym udział brał sam Kosecki.

To tam Polacy zagrają z Mołdawią. Nawet w I lidze są lepsze stadiony. Tylko że jest jeden haczyk

- Przed meczem, w trakcie i po jego zakończeniu atmosfera była mocno napięta. Kibice gospodarzy bardzo żywiołowo, momentami szowinistycznie wspierali swoich. We wtorek piłkarze muszą być przygotowani, że na trybunach będzie piekło - podkreślił Kosecki w wywiadzie dla "Faktu".

32-latek uważa jednak, że Polacy poradzą sobie z presją kibiców. - Chłopaki są na tyle doświadczeni, grali tyle razy przy nieprzychylnej publiczności, że nie przestraszą się mołdawskich kibiców. Jeśli nasi liderzy pociągną zespół to to, co się dzieje wokół boiska, nie będzie miało wpływu na wynik. (...) Ostatnie mecze pokazały, że reprezentacja Polski nie stwarza zbyt wielu sytuacji pod bramką rywali, ale mamy większą jakość piłkarską, nasi zawodnicy grają w lepszych klubach. Jest Robert Lewandowski, Piotrek Zieliński czy Wojtek Szczęsny i to indywidualności zdecydują o tym, że wygramy - zakończył.

Wojciech Szczęsny tonuje nastroje

Biało-Czerwoni nie mają najlepszych wspomnień z Mołdawią. W 2013 roku jedynie zremisowali 1:1 z rywalem, mimo że byli faworytami, co praktycznie przesądziło o braku awansu na mistrzostwa świata w Brazylii. O tym spotkaniu na konferencji prasowej przypomniał też Wojciech Szczęsny, przyznając, że pod żadnym pozorem nie można lekceważyć Mołdawii. - Przystępujemy do tego meczu jako faworyci, ale to nie będzie łatwe spotkanie. Byłem tutaj dziesięć lat temu, kiedy też byliśmy faworytem, a zremisowaliśmy i zagraliśmy beznadziejne spotkanie - podkreślił.

Takim składem Polska ma zagrać z Mołdawią. Piłkarze trenowali między blokami

Mecz Polska - Mołdawia odbędzie się we wtorek 20 czerwca o godzinie 20:45. Biało-Czerwoni przystąpią do starcia po historycznej wygranej z Niemcami (1:0). Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.