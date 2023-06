Selekcjoner Mołdawii ostrzega Polaków. I mówi, jak zagra jego drużyna

Siergiej Kleszczenko to jeden z najlepszych piłkarzy w historii mołdawskiej piłki. W swojej karierze reprezentował holenderski Go Ahead Eagles oraz izraelskie Maccabi Hajfę i Hapoel Tel Awiw. W reprezentacyjnych barwach zagrał 69 spotkań - to piąty najlepszy wynik w historii Mołdawii. Z 11 bramkami do dzisiaj pozostaje też najlepszym strzelcem drużyny narodowej.

Selekcjoner Mołdawii zapowiada trudną przeprawę reprezentacji Polski

W dzisiejszym meczu Siergiej Kleszczenko poprowadzi mołdawską reprezentację jako selekcjoner. Trenerem Mołdawii został pod koniec 2021 roku. Od tamtego czasu poprowadził kadrę w 15 meczach. Najlepszy wynik osiągnął przeciwko Czechom, z którymi zremisował 0:0 kilka dni po tym, jak pokonali Polskę 3:1. W rozmowie z Jarosławem Tomczykiem z "Piłki Nożnej" zapowiada, że Mołdawia - choć jest gościnnym krajem - to w meczu z Polską taka nie będzie.

- Do tej pory chyba wszyscy kibice, zarówno klubów jak i reprezentacji, którzy przyjeżdżali do Kiszyniowa, byli zadowoleni. Tak z przyjęcia jak i atmosfery w kraju i jego stolicy. Można śmiało przyjeżdżać, lubimy zawierać przyjaźnie, jesteśmy gościnnym narodem. Ale my, na boisku, postaramy się postępować odwrotnie, nie być aż tak gościnni i zabrać punkty reprezentacji Polski - zapowiedział.

Reprezentacja Mołdawii zmaga się z ogromnymi problemami

Selekcjoner Mołdawii przyznał, że na co dzień musi zmagać się z wieloma problemami. Grupa piłkarzy, z których wybiera, jest bardzo wąska. Reprezentanci grający za granicą często mają problemy z regularną grą, a piłkarze z ligi krajowej nie wytrzymują wysokiej intensywności w spotkaniach międzynarodowych. Każda strata zawodnika z podstawowej jedenastki to duży cios. To dobra wiadomość dla reprezentacji Polski, bo kilku piłkarzy mołdawskiej kadry nie zagra w meczu ze względu na urazy lub powody prywatne.

I choć Kleszczenko uważa, że jeszcze nie rozwiązał żadnych problemów mołdawskiej piłki, to w dłuższej perspektywie chciałby, żeby prowadzona przez niego reprezentacja starała się grać odważny futbol. - Nie mogę powiedzieć, żebym na dzień dzisiejszy już coś rozwiązał. Może zaczęliśmy grać ciut odważniej, a to pierwszy krok, by rozwijać się dalej. Bez śmiałości nie ma rozwoju. Jeśli na boisku nie masz odwagi, w zasadzie będziesz uciekał od piłki i nie będziesz się piłkarsko rozwijał - powiedział, ale przyznał też, że w meczu z Polską zapewne będzie wyglądało to inaczej. - Nie możemy sobie pozwolić na otwarty futbol i wysoki pressing z Czechami i Polską, które mają zawodników zdolnych zrealizować dowolny taktyczny plan trenera.

Polska zagra z Mołdawią we wtorek 20 czerwca o godzinie 20:45. Dla podopiecznych Fernando Santosa będzie to okazja do odniesienia drugiego zwycięstwa w eliminacjach do Euro 2024. Dotychczas Polacy mierzyli się z Mołdawią sześciokrotnie i wygrywali aż pięć razy. Jedyny remis był wpadką, która kosztowała polską kadrę bardzo dużo. Zapraszamy do śledzenia dzisiejszego meczu w Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.