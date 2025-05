Obecny tydzień Iga Świątek rozpoczęła na piątym miejscu w rankingu WTA, na którym nigdy wcześniej nie była. Jeszcze rok temu Polka była liderką światowego zestawienia, ale od czasu ubiegłorocznego finału Roland Garros nie wygrała żadnego turnieju i nie grała w żadnym finale. 2025 rok jest obecnie najsłabszym w wykonaniu 23-latki od kilku lat, czego podsumowaniem było odpadnięcie w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie.

Iga Świątek wygra Roland Garros? "Naprawdę tak myślę"

Czy "królowa Paryża" przełamie się na swoich ulubionych kortach i wróci na najwyższy poziom? Takiego zdania jest były tenisista, a obecnie ekspert Eurosportu Mats Wilander. - Moim zdaniem istotny jest fakt, że żaden z turniejów, w których Iga ostatnio grała, nie nazywa się... Roland Garros. Myślę, że wszystko zmieni się, gdy zacznie rywalizację w Paryżu i mówię to na podstawie własnego doświadczenia. W mojej karierze nie miało znaczenia, jak grałem przed Roland Garros. Gdy tylko docierałem do Paryża, czułem, że wracam do domu. Wracały pozytywne myśli, że wygrywałem tam wcześniej, odnosząc sukcesy, że to moje ulubione korty i ulubiona nawierzchnia - tłumaczył w rozmowie z "Super Expressem".

- Dla mnie kluczowe będą pierwsze trzy mecze Igi w turnieju. Oczywiście musi je wygrać. Jeśli wygra w dwóch łatwych setach, zyska pewność siebie. Jeżeli wygra w trzech, też ją to wzmocni. Niezależnie od tego, jak przejdzie przez te mecze, jeśli dotrze do drugiego tygodnia turnieju, myślę, że będzie bardzo blisko powrotu do swojej dawnej formy, dzięki temu właśnie, że będzie grała w Paryżu, a to dla niej wyjątkowe miejsce.[...] Na razie uważam, że wróci blisko poziomu, na którym chce być i musi być, by wygrać turniej. Naprawdę tak myślę - powiedział Szwed, który trzykrotnie triumfował na paryskich kortach.

Zdaniem Wilander Świątek musi zaufać "procesowi" we wspólnej pracy z Wimem Fissettem. Podkreślił, że Polka jest za młoda, żeby się zamartwiać, a w idealny wiek dla tenisistki wejdzie dopiero za kilka lat. - Nie martwię się tym, co się z nią dzieje. To wszystko jest normalne i każdy z nas przez to przechodził. Potem nagle coś się zmienia i wszystko wraca do normy – grasz tak, jak kiedyś albo nawet lepiej. Z polskiej perspektywy może to wyglądać niepokojąco, ale z międzynarodowej – to normalne - tłumaczył, dodając, że Novak Djoković też nie był w stanie dominować przez 10 lat.

Na koniec Wilander zauważył, że ogromną przewagą Świątek nad jej rywalkami jest fakt, że ona wie, jak to jest triumfować na paryskich kortach. - Dlatego jeśli mam wskazać główną faworytkę, nadal uważam, że jest nią Iga, choć oczywiście już nie tak wyraźną jak wcześniej - zakończył.

Po turnieju WTA 1000 w Rzymie Iga Świątek nie wystąpiła w żadnym turnieju i przygotowuje się do Roland Garros, który będzie rozgrywany w dniach 25 maja - 8 czerwca. Na paryskich kortach polska tenisistka triumfowała w roku 2020 i latach 2022-2024.