Odszedł po oskarżeniach o molestowanie. Infantino załatwił mu pracę w FIFA

Noel Le Graet w ostatnich tygodniach był zamieszany w dwa skandale. Najpierw w nieprzychylnych słowach wypowiedział się nt. Zinedine'a Zidane'a, za co skrytykowało go praktycznie całe francuskie środowisko piłkarskie. Później na jaw wyszło, że przed laty molestował z jedną z pracownic FFF. Federacja zawiesiła go w styczniu, a dziś odwołano go ze stanowiska szefa FFF. O bezrobociu nie ma mowy - zostanie dyrektorem biura FIFA w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu o zwolnieniach z wuefu. "To patologia. Powinno być odwrotnie"

Skompromitowany Le Graet z pracą w FIFA

81-letni Le Graet dostał pracę w światowej federacji, a zadbał o to osobiście Gianni Infantino. O negocjacjach Le Graeta ze Szwajcarem i propozycji nowej posady wiedzieli w FFF już wcześniej. Wszystko wyszło na jaw po walnym zgromadzeniu, na którym Le Graet podał się ostatecznie do dymisji.

Prezydent został powołany do FIFA przez Gianniego Infantino. Poprowadzi biuro FIFA w Paryżu. Został zatrudniony ze względu na swoje umiejętności, doświadczenie i wiedzę - powiedział Eric Borghini, członek Komitetu Wykonawczego FFF, cytowany przez radio RMC Sport.

Skompromitowany prezes odchodzi po latach. Jest oficjalny komunikat

Le Graet był prezesem Francuskiej Federacji Piłkarskiej od 2011 r. Wówczas w wyborach otrzymał prawie 55 proc. głosów. Na posadę zapracował sobie latami doświadczenia jako prezes Ligue 1 (w latach 1991-2000). Dwukrotnie pełnił funkcję prezesa klubu En Avant de Guingamp (1971-1992, 2002-2011), był także burmistrzem miasta Guingamp (1995-2008). Był wpływową osobą we francuskiej piłce.

- Spotkanie przebiegło dobrze. Prezydent zgodnie z oczekiwaniami zrezygnował ze stanowiska. Było nam przykro. To wielka sytuacja z punktu widzenia historycznego i emocjonalnego. Podziękowaliśmy prezydentowi za jego wyjątkowe dokonania - stwierdził Borghini.

Szok w Paryżu. Prezes PSG oskarżony o porwanie i tortury

Dodatkowo Le Graet wciąż zajmuje się własną firmą Le Graet Group, która działa w branży spożywczej na terenie Bretanii.