Selekcjoner znęcał się nad siatkarkami. Zapadła decyzja. "Nadal się boję"

Reprezentacja Belgii w piłce siatkowej kobiet znakomicie radziła sobie w fazie grupowej Złotej Ligi Europy. Odnosiła zwycięstwo za zwycięstwem, aż w ostatnim meczu przegrała 1:3 ze Szwecją. Mimo to siatkarki zajęły pierwsze miejsce w grupie i awansowały do półfinału. Nie wiadomo jednak, kto poprowadzi kadrę na tym etapie rozgrywek. W minionym tygodniu Rada Dyscyplinarna zawiesiła Gerta Vande Broeka - trenera, który prowadzi reprezentację od 15 lat - na okres 12 miesięcy. Powodem było psychiczne znęcanie się nad byłymi zawodniczkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny: Męczy mnie już to pytanie

Gert Vande Broek ukarany za znęcanie się nad siatkarkami. Trener został zawieszony

Do pierwszych nagannych zachowań szkoleniowca miało dojść w 2013 roku. Wówczas po przegranym półfinale mistrzostw Europy Vande Broek miał werbalnie maltretować siatkarki, o czym Freya Aelbrecht, Helene Rousseaux i Valerie Courtois opowiedziały w serialu dokumentalnym zatytułowanym "Nagroda zwycięzcy". Emisja miała miejsce w 2021 roku. To właśnie po ekranizacji rozpoczęto dochodzenie przeciwko trenerowi.

Burza w Skrze. Wyrzucili zawodnika mimo ważnego kontraktu. Dowiedział się z mediów

- Przemoc emocjonalna to coś, co przydarzyło się naszej grupie. Bardzo boję się o tym mówić. Nadal się boję. Trener naprawdę mnie zastraszał. Krok po kroku zawsze coś mówiono. To nawet przekonało zespół, że nie jestem wystarczająco dobra. To była dla mnie najtrudniejsza część - mówiła Rousseaux, cytowana przez portal siatka.org. Jak donoszą belgijskie media, trener miał wyzywać zawodniczki od "bandy c***", "tłustych krów" czy też "zacofanych osób".

Przez długi czas tamtejsza federacja nie chciała uwierzyć w zeznania siatkarek. Dopiero minister sportu Ben Weyts powołał komisję śledczą, która wysłuchała aż 20 osób obciążających Vande Broeka i ostatecznie zawiesiła go na okres jednego roku. Co ciekawe, kara nie oznacza, że trener zostanie odsunięty od obowiązków. Ma on 10 dni na odwołanie się od decyzji Rady Dyscyplinarnej. Jeśli zdecyduje się na taki krok, wówczas będzie prowadził kadrę do wyjaśnienia sprawy.

Jak na razie selekcjoner nie podjął decyzji i nie poprowadził kadry w przegranym meczu ze Szwedkami - zastąpił go asystent, Kris Van Snick. Jeśli Vande Broek odwoła się od postanowienia Rady, to wróci na ławkę trenerską.

Belgijki stają w jego obronie

Za takim ruchem opowiadają się też jego obecne podopieczne, które wysłały nawet list otwarty, by pomóc trenerowi. Zmiana szkoleniowca mogłaby mieć zły wpływ na grę drużyny, czego siatkarki wolałyby uniknąć tuż przed mistrzostwami Europy - tym bardziej że ich kraj będzie gospodarzem.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Reprezentant Polski wbił szpilkę trenerowi. Dostał ripostę

Choć tamtejsza federacja przyjęła do wiadomości decyzję Rady Dyscyplinarnej, to szczegółowo analizuje materiały dowodowe i zasadność sankcji. O tym, jak dalej potoczą się losy belgijskiego trenera, przekonamy się w najbliższych dniach.

Jeśli Vande Broek odwoła się od decyzji Rady, wówczas poprowadzi drużynę w ostatnich meczach Złotej Ligi Europy. Już w półfinale Belgijki zmierzą się ze Szwedkami. Pierwszy mecz odbędzie się 25 czerwca, a rewanż trzy dni później. Z kolei w finale zwyciężczynie starcia trafią na wygraną pary Ukraina - Czechy.