Gruchnęły sensacyjne wieści nt. powrotu Kloppa. Agent Niemca ogłasza

Odkąd Juergen Klopp zrezygnował z dalszej pracy w Liverpoolu z powodu ogromnego zmęczenia i przestał pełnić rolę szkoleniowca "The Reds" po sezonie 2023/24, pogłoski o jego powrocie pojawiały się wcale nie tak rzadko. Niemiec pracuje co prawda obecnie jako dyrektor globalnych projektów piłkarskich koncernu Red Bulla, jednak nie brakowało doniesień, że praca ta niespecjalnie mu się podoba i tęskni za ławką. Łączono go m.in. z Realem Madryt, jednak ten temat szybko uciął jego agent.

Włosi przekonani o przyjściu Kloppa. Miałby odnowić kolejnego giganta

Tymczasem w poniedziałkowy wieczór 19 maja prawdziwą bombę odpalili dziennikarze włoskiego "La Stampa". Dziennik był przekonany, że Klopp dał zielone światło na pracę w AS Romie. Strony miały się już nawet dogadać co do przyszłych wzmocnień drużyny. Rzymski klub z pewnością będzie mieć nowego szkoleniowca, bo Claudio Ranieri od początku był opcją tymczasową. Nawet jeśli uda mu się wejść do Ligi Mistrzów (Roma musi pokonać na wyjeździe Torino w ostatniej kolejce, a Juventus nie wygrać z Venezią), nic to nie zmieni.

Nawet profil klubu byłby bardzo podobny do tego, jaki miał Liverpool w 2015 roku, czyli na początku pracy Kloppa w Anglii. Gigant, którego gwiazda jednak straciła sporo blasku, bez mistrzostwa kraju od dawna (Roma czeka od sezonu 2000/01). Niemniej jego powrót w takim momencie byłby na tyle sensacyjny, że dokładniej zweryfikować sprawę postanowił niemiecki dziennik "BILD".

Agent Kloppa nawet nie próbował udawać. Jasno i wyraźnie

Nasi zachodni sąsiedzi zapytali o sprawę Marca Kosicke, agenta Juergena Kloppa. Zapytany o doniesienia Włochów, człowiek niemieckiego trenera nie gryzł się w język. - To totalny nonsens. Komentowanie tego typu doniesień zaczyna mnie już powoli nudzić - stwierdził Kosicke. Wygląda więc na to, że na powrót Kloppa trzeba jeszcze będzie poczekać. Oczywiście o ile kiedykolwiek do niego dojdzie.