Media: Dogadali się! Klopp powiedział "tak" wielkiemu klubowi

W latach 2015-2024 Juergen Klopp w spektakularny sposób odbudował wielkość Liverpoolu. Zdobył z tym klubem osiem trofeów, w tym Ligę Mistrzów (2018/2019). Przede wszystkim przełamał jednak coś, co przez wiele lat okazywało się sprawą nie do przełamania. W sezonie 2019/2020 doprowadził Liverpool do pierwszego w erze Premier League mistrzostwa Anglii. I choć jego następca - Arne Slot - w premierowym sezonie od razu dołożył do gabloty kolejny tytuł - to wielu kibiców klubu z miasta Beatlesów z pewnością wspomina Kloppa z ogromnym sentymentem.

Wielki hit. Klopp wróci na ławkę

Czy po rocznej przerwie wkrótce zobaczymy go z powrotem na ławce trenerskiej? Absolutnie sensacyjne informacje w tej sprawie przekazał włoski dziennik "La Stampa". Według jego doniesień Juergen Klopp dał zielone światło na pracę w znanym klubie.

"Decyzja została podjęta już jakiś czas temu, ale Klopp dał wcześniej słowo innemu klubowi, który miał zmienić właściciela. A że jest człowiekiem honoru, powiedział "tak" Romie w niedzielę 18 maja o godzinie 22:57" - czytamy w dzienniku.

W Rzymie miałoby dojść do rewolucji, a Klopp miałby dostać na start sześciu nowych zawodników: trzech do pierwszego składu i trzech do poszerzenia kadry. Co więcej - "La Stampa" wyszczególnia, że byliby to dwaj środkowi obrońcy, prawy defensor, napastnik oraz dwóch pomocników.

Co ciekawe, Klopp nie byłby pierwszym niemieckim trenerem w historii klubu. W 2004 roku w pięciu spotkaniach Romę poprowadził Rudi Voeller. Fani chcieliby jednak o tym okresie zapomnieć. Rzymianie zaliczyli wówczas trzy porażki, remis i wygrali tylko raz.

Niemieckie związki Romy z Niemcami dotyczą także zawodników. Łącznie w historii klubu zagrało siedmiu piłkarzy z tego kraju. Byli to Juergen Schutz, Karl-Heinz Schnellinger, wspominany wyżej Voeller, Thomas Berthold, Thomas Hassler, Antonio Ruediger, a w tym sezonie rzymskie barwy reprezentował Mats Hummels.

Jak przyjście Kloppa mogłoby wpłynąć na klub? Kibice AS Romy z takiego obrotu spraw mogliby być zachwyceni. Roma na 100% w nowym sezonie będzie miała nowego trenera. Ten sezon rozpoczynała jeszcze z Daniele De Rossim na ławce, który został jednak zwolniony po zaledwie czterech kolejkach. Jego miejsce zajął Ivan Jurić. Jego kadencja była jednym wielkim nieporozumieniem. W listopadzie, po niecałych dwóch miesiącach pracy, mu podziękowano. Roma znajdowała się w fatalnej sytuacji punktowej i groziła jej nawet walka o utrzymanie. Wówczas o pomoc zwrócono się do Claudio Ranieriego, który, choć był już na sportowej emeryturze, to nie odmówił. Zresztą wielu to nie dziwiło. Legendarny trener to rzymianin z krwi i kości, pochodzący z dzielnicy Testaccio - człowiek kochający Romę z wzajemnością, a przed laty jej były trener.

Powrót Ranieriego wskrzesił sezon rzymian. Roma pod jego wodzą wygrała 16 z 25 ligowych meczów, ponosząc zaledwie cztery porażki. Kończący się sezon jest najlepszym - pod względem punktowym - sezonem Romy od pięciu lat, a nadzieja kibiców dotycząca gry w Lidze Mistrzów wciąż jest żywa. Na kolejkę przed końcem rozgrywek piłkarze ze Stadio Olimpico mają na koncie 66 punktów, tracąc jedno oczko do Juventusu. Turyńczycy są ostatnim zespołem kwalifikującym się obecnie do Ligi Mistrzów. 25 maja rzymianie zmierzą się na wyjeździe z derbowym rywalem Juventusu - Torino. Juventus zaś, także w delegacji, spróbuje pokonać walczącą o utrzymanie Venezię. Jej trenerem jest były szkoleniowiec Romy Eusebio Di Francesco.

AS Roma w ostatnim spotkaniu pokonała AC Milan 3:1. Do siatki trafiali Gianluca Mancini, Leandro Paredes i Bryan Cristante, a dla Milanu trafił Joao Felix.