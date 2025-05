Nie żyje reprezentant kraju. Miał tylko 31 lat. "Był ulubieńcem kibiców"

Choć Gadi Kinda urodził się w Etiopii, jako dziecko przybył wraz z rodziną do Izraela, gdzie stawiał swoje pierwsze kroki jako piłkarz. Karierę rozpoczynał w FC Ashdod, skąd przeniósł się później do Beitaru Jerozolima.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki był na trybunie kibiców Polonii?! "W Warszawie tylko Legia!"

Nie żyje 31-letni Gadi Kinda

Stamtąd w 2020 roku trafił na wypożyczenie do MLS, a dokładniej Kansas City, które rok później zdecydowało się go wykupić. Po czterech sezonach rozegranych w USA Gadi Kinda przeniósł się do Maccabi Hajfa.

Ostatni raz pojawił się na murawie w meczu Hapoel Hajfa - Maccabi Hajfa 29 marca 2025 roku. Tamto spotkanie wygrała jego drużyna 2:0. Gadi Kinda wszedł w końcówce i rozegrał cztery minuty. Od tamtej pory nie było go nawet w kadrze. Klub poinformował, że ma problemy zdrowotne.

Piłkarz walczył z chorobą

O śmierci pomocnika poinformował w serwisie X Sporting Kansas City. "Jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią byłego pomocnika Sportingu KC Gadiego Kindy. Nasze myśli są z rodziną Gadiego, jego przyjaciółmi, kolegami z drużyny i wszystkimi, którzy go znali" - czytamy.

Szczegółów dotyczących stanu jego zdrowia nie podano, więc nie wiadomo, co było przyczyną śmierci. "Kinda walczył z poważną chorobą i zmarł po niedawnej hospitalizacji. Dwa tygodnie temu Maccabi Hajfa ogłosiło, że Kinda zmaga się ze skomplikowaną chorobą, po czym cała izraelska społeczność piłkarska zebrała się w geście i modlitwie o jego powrót do zdrowia" - podał serwis ynetnews.com.

Piłkarza pożegnał także oficjalny profil MLS. "Major League Soccer opłakuje śmierć byłego pomocnika Sportingu Kansas City, Gadiego Kindy, który zmarł w wieku 31 lat. Podczas czterech sezonów spędzonych w Kansas City od 2020 do 2023 roku Gadi był ulubieńcem kibiców ze względu na wybitną grę na boisku, pasję do sportu, ducha życzliwości i hojność wobec wszystkich wokół. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie Gadiego, przyjaciołom, kibicom i wszystkim związanym ze Sporting Kansas City" - napisali.

Zobacz też: To byłby hit nad hity! Legia może stracić swoją gwiazdę. Miliony na stole

Gadi Kinda miał żonę i dwie córki. 31-latek reprezentował Izrael na arenie międzynarodowej. Rozegrał dla tej reprezentacji dziesięć meczów, w których strzelił dwa gole.