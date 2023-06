Media: Hit transferowy w Ekstraklasie. Raków walczy. Dają kilkaset tysięcy euro

Erik Exposito występuje w Śląsku Wrocław od lipca 2019 roku. Na polskich boiskach jest wyróżniającym się napastnikiem i co jakiś czas pojawiają się informacje na temat możliwego transferu. Od pewnego czasu mocno interesuje się nim Raków Częstochowa.

Raków Częstochowa chce Erika Exposito. "Daje więcej niż ostatnio"

Na początku czerwca dziennikarz Marcin Torz przekazał, że mistrzowie Polski złożyli za napastnika ofertę w wysokości 500 tysięcy euro. Nie była ona jednak satysfakcjonująca dla wrocławian, którzy zażądali większej sumy.

Raków wydaje się być zdeterminowany, aby pozyskać Hiszpana, gdyż według informacji Torza zgłosili się ponownie. "Wrócił temat transferu Erika Exposito do Rakowa. Mistrz Polski daje więcej niż ostatnio. Ale chyba wciąż za mało. Sądzę, że się dogadają" - napisał na Twitterze. Dla Śląska może być to ostatni moment na sprzedaż napastnika za duże pieniądze, gdyż jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku.

Erik Exposito budzi duże zainteresowanie

Częstochowianie nie są jedynymi, którzy chcieliby pozyskać Exposito. Jakub Seweryn ze Sport.pl ustalił, że interesują się nim także drużyny z Chin i Korea Południowej oraz środkowej Europy, biorące udział w europejskich pucharach. Śląsk ma oczekiwać za napastnika co najmniej miliona euro i ma już przygotowaną listę zawodników, którzy mogliby go zastąpić.

W niedawno zakończonym sezonie Erik Exposito rozegrał 33 mecze w barwach Śląska Wrocław, zdobył w nich 10 bramek i zanotował cztery asysty. Jego łączny bilans w tym klubie to 130 spotkań, 39 goli i 18 asyst.