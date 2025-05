Oto priorytet transferowy Barcelony. Gwiazdor za 85 milionów

Chociaż sezon 2024/2025 FC Barcelona zakończy z mistrzostwem, Pucharem i Superpucharem Hiszpanii oraz na półfinale Ligi Mistrzów, to w klubowych biurach nie zamierzają spocząć na laurach. Władze katalońskiego zespołu chcą przedłużyć umowy z najważniejszymi zawodnikami, jak Raphinha czy Lamine Yamal, a do tego planują wzmocnić drużynę Hansiego Flicka przed kolejnymi rozgrywkami.

Luis Diaz głównym celem transferowym FC Barcelony

A kto mógłby dołączyć do FC Barcelony? Kataloński "Sport" konsekwentnie pisze o tym, że klub z Camp Nou chce sprowadzić do siebie Luisa Diaza z Liverpoolu. Ba, jest on określany jako "cel numer jeden Barcelony".

"28-letni kolumbijski napastnik ma profil, jakiego oczekują dyrektorzy sportowi, a za zgodą Hansiego Flicka ma zapewnić jakościowy skok naprzód zwycięskiej drużynie, która jest fascynująca" - czytamy w artykule, podkreślając, że Flick i dyrektor sportowy Deco zgodnie ustalili, że trzeba wzmocnić drużynę na pozycji lewoskrzydłowego. Dodatkową zaletą Diaza jest to, że może zagrać na pozycji środkowego napastnika.

"Diaz został wybrany ze względu na jego równowagę na skrzydle, odwagę w sytuacjach jeden na jeden, ponieważ jest typowym skrzydłowym, który dociera do linii końcowej boiska, a także dlatego, że ma na koncie gole: w tym sezonie dla Liverpoolu strzelił 17 goli i zaliczył osiem asyst" - dodano.

"Operacja transferu Luisa Diaza będzie wymagała cierpliwości. Terminy są ustalone i znane wszystkim stronom zaangażowanym w transakcję, podobnie jak cena sprzedaży, która wyniesie około 85 milionów euro" - napisano, podsumowując, że do transferu może dojść nawet dopiero w sierpniu.

Do końca sezonu FC Barcelonie pozostało już tylko jedno spotkanie. W niedzielę 25 maja o godz. 21:00 Katalończycy zagrają na wyjeździe z Athletikiem. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.