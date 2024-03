Nie do wiary, co robi Mike Tyson. "Zabawa się dopiero zaczęła" [WIDEO]

Kilka dni temu Netflix za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił walkę Mike'a Tysona z Jake'em Paulem. Do starcia dojdzie na gali w Arlington w Teksasie. Teraz Tyson pochwalił się przygotowaniami do tego wydarzenia. Fani byli pod ogromnym wrażeniem jego formy i wysłali ostrzeżenie do jego rywala.

3 Screen - https://twitter.com/MikeTyson/status/1768076411506716917 Otwórz galerię Na Gazeta.pl