Liga Mistrzów 2024. Kiedy losowanie ćwierćfinałów? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

W 1/8 finału Ligi Mistrzów nie brakowało emocji, choć obyło się bez większych niespodzianek. Z rozgrywkami pożegnały się już Real Sociedad, Lazio, FC Kopenhaga, RB Lipsk, FC Porto, Napoli, PSV Eindhoven i Inter Mediolan. W piątek 15 marca poznamy drabinkę, a także pary 1/4 finału tych elitarnych rozgrywek.

Kiedy losowanie 1/4 finału LM? Faworyci grają dalej

W Lidze Mistrzów pozostało kilku wielkich faworytów do końcowego triumfu. Obrońca tytułu - Manchester City - bez większych problemów poradził sobie z Kopenhagą. Duńczycy przegrali oba mecze 1:3. W walce pozostaje także najbardziej utytułowany klub rozgrywek. Real Madryt nie uniknął kłopotów w dwumeczu z RB Lipsk. Podopiecznych Carlo Ancelottiego wielokrotnie ratował jednak fenomenalny Andrij Łunin.

Gole Kyliana Mbappe, który w przyszłym sezonie może być już piłkarzem Realu, zapewniły awans Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji uporali się z Realem Sociedad. Pomimo porażki w pierwszym meczu (0:1) w ćwierćfinale zagra także Bayern Monachium. Bawarczycy w rewanżowym starciu rozbili Lazio 3:0. Spora w tym zasługa znajdującego się w wyśmienitej formie Harry'ego Kane'a.

Zdecydowanie najbardziej wyrównanym starciem była rywalizacja Arsenalu z Porto. W pierwszym meczu na Estadio do Dragao gospodarze wygrali 1:0. W rewanżowym starciu górą był zespół Mikela Artety. Gol Leandro Trossarda sprawił, że sędzia zarządził dogrywkę. Także i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych. W nich pewniejsi byli piłkarze Arsenalu, którzy nie pomylili się ani razu. Bohaterem został ich bramkarz David Raya. Hiszpan zatrzymał dwóch rywali. Warto dodać, że były to pierwsze jedenastki w fazie pucharowej od 2016 roku.

W najlepszej ósemce Ligi Mistrzów z Polaków zobaczymy nie tylko Jakuba Kiwiora. Robert Lewandowski i jego FC Barcelona wygrali w dwumeczu z Napoli 4:2, a kapitan naszej reprezentacji w obu spotkaniach trafiał do siatki. Ma już na koncie 94 gole w elitarnych rozgrywkach i ustępuje tylko Cristiano Ronaldo i Lionelowi Messiemu

Miejsce w ćwierćfinale zapewnili sobie także piłkarze Borussii Dortmund, którzy na własnym stadionie pokonali PSV Eindhoven 2:0. Gole dla BVB zdobywali wypożyczony z Manchesteru United Jadon Sancho i legenda klubu Marco Reus. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami padł remis 1:1.

Jako ostatni awansowało zaś Atletico Madryt, które musiało odrobić jednobramkową stratę z pierwszego starcia z Atletico Madryt w 1/8 finału. Starało się przez długi czas, początek nie był zbyt udany, bo to Inter objął prowadzenie w rewanżu, ale z czasem radził sobie coraz lepiej. Ostatecznie bramkę na 2:1 w 87. minucie (i jednocześnie 2:2 w dwumeczu) strzelił Memphis Depay. W dogrywce żadna z drużyn nie wypracowała przewagi. Zwycięzcę poznaliśmy więc po serii rzutów karnych.

Ćwierćfinaliści Ligi Mistrzów w sezonie 23/24:

Paris Saint-Germain

Bayern Monachium

Manchester City

Real Madryt

Arsenal

FC Barcelona

Borussia Dortmund

Atletico Madryt

Mecze 1/4 finału odbędą się 9 i 10 kwietnia, a rewanże 16 i 17 kwietnia 2024 roku.

Liga Mistrzów 2024. Ćwierćfinały. O której dziś losowanie? Gdzie oglądać [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów zaplanowano na piątek 15 marca o godzinie 12:00 w szwajcarskim Nyonie. Przy okazji zostanie ułożona drabinka turniejowa, która wskaże potencjalne pary półfinałowe oraz meczowego gospodarza finału w Londynie. Przypomnijmy, że od fazy ćwierćfinałów znika zasada zabraniająca starć zespołów z tego samego kraju, a także meczów drużyn, które występowały w tych samych grupach. Transmisję telewizyjną z losowania przeprowadzi Polsat Sport Premium 1. Z kolei w internecie będzie dostępna na platformie Polsat Box oraz na oficjalnej stronie uefa.com.