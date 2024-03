Pini Zahavi w ostatnich miesiącach często odwiedza Barcelonę. Agent Roberta Lewandowskiego wypatrzony został na trybunach podczas wtorkowego meczu z Napoli w Lidze Mistrzów (3:1), ale dzień wcześniej fotoreporterzy robili mu także zdjęcia pod modną restauracją Botafumeiro, znajdującej się w eleganckiej i ważnej dla Katalończyków dzielnicy Gracia w Barcelonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kolejny skandal w polskiej piłce. PZPN reaguje. "Absolutny szok

To już chyba tradycyjne miejsce spotkań z prezesem Barcelony Joanem Laportą, bo Zahavi w Botafumeiro pojawił się też kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Wtedy też w towarzystwie Laporty zjadł kolację, a hiszpańscy dziennikarze od razu otoczyli restaurację. Interesował ich przede wszystkim jeden temat: przyszłość Lewandowskiego. - Oczywiście, że Robert zostaje w Barcelonie - rzucił z uśmiechem Zahavi i wsiadł do taksówki.

Agent Lewandowskiego znowu przyleciał do Barcelony

Teraz tematy są przynajmniej dwa, bo nawet bardziej niż o przyszłości Lewandowskiego w hiszpańskich mediach dyskutuje się o tym, kto w przyszłym sezonie będzie trenerem Barcelony. Xavi Hernandez pod koniec stycznia ogłosił, że odchodzi z klubu. To była zaskakująca deklaracja złożona w momencie, gdy Barcelona była w dołku. Teraz już się z niego wygrzebała, ale Xavi - mimo że jego kontrakt wygasa dopiero latem przyszłego roku - cały czas podtrzymuje swoje słowa. - W tej kwestii nic się nie zmieniło. W przyszłym sezonie będę emocjonował się grą Barcelony jako kibic - przyznał po wyeliminowaniu Napoli.

Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Mikel Arteta, Hansi Flick. Kandydatów na nowego trenera Barcelony jest wielu. Hiszpańscy dziennikarze wciąż prześcigają się w typowaniu. Ostatnio najwięcej piszą chyba o Flicku, czyli byłym selekcjonerze reprezentacji Niemiec i trenerze Bayernu Monachium. A przy okazji dobrym znajomym Lewandowskiego, z którym w 2020 roku wygrywał Ligę Mistrzów. Łączy ich też to, że ich wspólnym menedżerem jest właśnie Zahavi, który na początku tygodnia znowu w Barcelonie spotkał się z Laportą.

Co dalej z Lewandowskim? "Nie ma w ogóle takiego tematu"

- Nawet nie jesteśmy przekonani, czy to spotkanie dotyczyło Flicka, bo Pini ma tutaj różne tematy, też innych zawodników w Barcelonie. Na pewno nie dotyczyło Roberta, bo coś już byśmy o tym słyszeli - mówią nam osoby z otoczenia Lewandowskiego, które również zaprzeczają, by polski napastnik miał odejść z Barcelony. - Nie ma w ogóle takiego tematu. Jest absolutny spokój. Wręcz dawno takiego nie było, jeśli chodzi o te sprawy - ucinają plotki.

Ale tych plotek jest całkiem sporo. Ostatnio madrycki dziennik "Marca" donosił, że wysłannicy Barcelony zaoferowali Lewandowskiego i Brazylijczyka Raphinhę klubom z Arabii Saudyjskiej. To nie jest żaden nowy temat, bo Lewandowski kuszony dużymi pieniędzmi był już latem. Miał wtedy odrzucić ofertę kontraktu Al-Ittihad na poziomie 150 mln euro za sezon.

To kosmiczne pieniądze w porównaniu do obecnych zarobków Lewandowskiego, które też raz na jakiś czas chętnie Polakowi wyciągają hiszpańskie media. Przypominają, że jego kontrakt rośnie, bo w poprzednim sezonie Lewandowski zarabiał 20 milionów euro brutto, w obecnym - 26, a w następnym już będzie to 32 miliony. Jego pensja spadnie dopiero w czwartym roku gry dla Barcelony, kiedy powróci do wartości z obecnego sezonu, czyli 26 milionów brutto za sezon.

Lewandowski: Są jeszcze rzeczy do poprawy

- Na pewno są jeszcze rzeczy do poprawy. Gdybyśmy wcześniej poszukali dwóch czy trzech podań więcej, mogliśmy zamknąć ten mecz już w pierwszej połowie - mówił Lewandowski w Polsacie Sport Premium po spotkaniu z Napoli. Polski napastnik we wtorek musiał być cierpliwy. Do przerwy nie oddał żadnego celnego strzału. Po przerwie oddał dwa, a ten drugi - w 83. minucie - zamienił na gola, którym przypieczętował awans Barcelony do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Barcelona za awans do ćwierćfinału - pierwszy od czterech lat - zarobiła 15 mln euro. Ale stawka tutaj była znacznie większa. Hiszpańskie media jeszcze przed wtorkowym meczem zwracały uwagę, że wyeliminowanie Napoli uchyla jej także furtkę, by zagrać w Klubowych Mistrzostwach Świata. Te rozgrywki od przyszłego roku zmieniają formułę. W turnieju rozegranym w USA wystąpią aż 32 drużyny, a każdy z uczestników za sam udział otrzyma aż 50 mln euro.

To duże pieniądze. Szczególnie dla Barcelony, która wciąż musi liczyć się ze wydatkami. Po wyeliminowaniu Napoli wszyscy w klubie jednak trochę odetchnęli. Tym bardziej że awans do ćwierćfinału był wpisany w cele na ten sezon, który przecież jeszcze się nie skończył. Kataloński "Sport" w środę relacjonował, że w szatni Barcelony po meczu z Napoli nie było wielkiej euforii i każdy chce więcej. Teraz celem jest awans do półfinału.

- Nie wiem, na kogo trafimy w ćwierćfinale, ale mam nadzieję, że na kogoś, z kim sobie poradzimy - przyznał we wtorek Lewandowski, który kolejnych rywali w Lidze Mistrzów - w ćwierćfinale i później ewentualnie w półfinale - pozna w piątek w samo południe. Przed przyjazdem na zgrupowanie reprezentacji Polski czeka go też jeszcze ligowe spotkanie z Atletico Madryt. Początek meczu w niedzielę o 21.

"Co z tym Lewym?" - debata Sport.pl

W piątek o 18 w Sport.pl debata - "Co z tym Lewym?". O teraźniejszości i przyszłości Roberta Lewandowskiego dyskutować będą Marika Górecka (Viaplay), Dawid Szymczak (Sport.pl), Michał Zachodny (Viaplay) i Piotr Żelazny (Magazyn Kopalnia). Debatę poprowadzi Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Co z tym 'Lewym'? Sport.pl