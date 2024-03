Osaka oszukiwała. Świątek od razu odpadła i złapała się za głowę

Iga Świątek od kilku dni bierze udział w turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka na start gładko pokonała Amerykankę Danielle Collins (56. WTA) 6:3, 6:0. W III rundzie zrewanżowała się Czeszce Lindzie Noskovej (29. WTA) 6:4, 6:0 za porażkę w Australian Open. W środę rywalką Świątek była Rosjanka Julia Putincewa, która w światowym rankingu zajmuje dopiero 79. miejsce.

I ta różnica była widoczna na korcie. Pierwszy set trwał niespełna pół godziny. Świątek była nieuchwytna dla Rosjanki i gładko wygrała go 6:1. W drugiej partii kontynuowała świetną serię. Wygrała trzy kolejne gemy, ale przy prowadzeniu Polki 3:0 na chwilę poderwała się Putincewa. Najpierw przełamała Świątek do 15, a po chwili dołożyła do tego wygranego gema. Ostatecznie jej zryw nie wpłynął na przebieg meczu. Drugi set zakończył się wynikiem 6:2 na korzyść najlepszej rakiety świata.

Iga Świątek sprawdziła się w wyzwaniu. Oto efekt

Podczas turnieju panuje świetna atmosfera. Ostatnio Świątek wraz z Taylor Fritzem, Novakiem Djokoviciem, Coco Gauff, Naomi Osaką, Daniiłem Miedwiediewem, Aryną Sabalenką i Angelique Kerber wzięła udział w nietypowym wyzwaniu. Polegało ono na tym, żeby jak najdłużej wytrzymać bez mrugania oczami. Wszystko zostało nagranie i opublikowanie w mediach społecznościowych BNP Paribas Open.

Świątek odpadła jako pierwsza, a następnie ukryła twarz w dłoniach. W sumie wytrzymała pięć sekund. Następna była Sabalenka, która poległa po 14 sekundach. Zwyciężczynią wśród kobiet została Naomi Osaka, choć... powinna zostać wyeliminowana jeszcze przed Polką.

Internauci zwrócili uwagę na to, że Japonka oszukiwała. "Naomi mrugnęła kilkukrotnie na samym początku" - napisał jeden z użytkowników.

W finałowym pojedynku zmierzyli się Novak Djoković oraz Daniił Miedwiediew. Ostatecznie rywalizację zwyciężył pierwszy z nich, wytrzymując aż dwie minuty.