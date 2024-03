Sensacyjny powrót do kadry po 3,5 roku. Z nim jeszcze nie przegraliśmy

Latem 2019 roku Sebastian Walukiewicz przeniósł się z Pogoni Szczecin do Cagliari. Obrońca nie podbił Sardynii. W ciągu trzech lat rozegrał tam 45 meczów, po czym przeniósł się do Empoli. Jego początki w nowym klubie nie należały do udanych. Z czasem prezentował się jednak coraz lepiej, a w bieżącym sezonie jest ważnym zawodnikiem drużyny. Do tej pory rozegrał 19 meczów.

Agent Walukiewicza chce go w reprezentacji

Wielkimi krokami zbliża się kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski. W mediach wiele mówi się o tym, kogo zdecyduje się powołać Michał Probierz. Głos w tej sprawie zabrał agent Sebastiana Walukiewicza Giacomo Branchini, który wprost powiedział, że czekają na telefon od selekcjonera.

- Czy oczekujemy powołania? Tak, ponieważ Walukiewicz okazał się niezawodny. Trener Probierz wykonuje świetną pracę i chce stworzyć konkurencyjną grupę, powołując zawodników grających na wysokim poziomie. Myślę, że taki piłkarz jak Sebastian wpisuje się w te parametry. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego rozwoju, bardzo w niego wierzyliśmy - powiedział w rozmowie z portalem Gianluki Di Marzio. Do tej pory Walukiewicz rozegrał w reprezentacji Polski trzy mecze z Finlandią (5:1), Włochami (0:0) i Ukrainą (2:0). Było to pod koniec 2020 roku. Warto odnotować, że Polacy żadnego z nich nie przegrali.

Branchini współpracuje z agentem Tomaszem Suwarym i wypowiedział się również o innym polskim piłkarzu - Filipie Marchwińskim. - On także niesamowicie rozwija się w Lechu Poznań, gdzie nie jest wcale łatwo. Wywierana jest na niego bardzo duża presja - stwierdził. I dodał, że piłkarz wzbudza zainteresowanie wielu zagranicznych klubów. - Polski futbol świetnie się rozwija - podsumował.

Najbliższy mecz reprezentacja Polski rozegra 21 marca. Tego dnia zmierzy się z Estonią w półfinałowym meczu barażowym o udział w mistrzostwach Europy. W przypadku zwycięstwa czekać ją będzie decydujące starcie z Finlandią lub Walią. Listę powołanych zawodników poznamy już w czwartek.