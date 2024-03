Wielki hit! Mike Tyson wraca do ringu. Oficjalnie

Mike Tyson to jeden z najwybitniejszych pięściarzy wszech czasów. Mając zaledwie 20 lat, zapisał się w historii dyscypliny, zostając mistrzem świata wagi ciężkiej. Był również pierwszym pięściarzem w tej wadze, który jednocześnie dzierżył tytuły WBA, WBC oraz IBF.

Oficjalnie: Mike Tyson kontra Jake Paul

Okazuje się, że legendarny pięściarz już wkrótce wróci do ringu. Tyson oficjalnie poinformował, że zmierzy się z 27-letnim Jakiem Paulem na gali w Arlington w Teksasie. Wydarzenie odbędzie się 20 lipca i będzie transmitowane przez platformę Netflix. Nie wiadomo obecnie, czy będzie to walka pokazowa, czy profesjonalna. - Mike Tyson to jedna z największych ikon w historii boksu, a Jake Paul to jeden z największych przełomów w historii boksu - powiedział w oświadczeniu wiceprezes Netflix ds. sportu Gabe Spitzer, cytowany przez ESPN.

Jake Paul jest YouTuberem, który od kilku lat rywalizuje w boksie. Cztery lata temu przeszedł na zawodowstwo i pokonał między innymi Andre Augusta i Ryana Bourlanda. Łącznie stoczył 17 pojedynków, z czego dziewięć zakończyło się jego zwycięstwem. - Paul znacząco rozwinął się jako bokser przez lata, więc świetnie będzie zobaczyć, co wola i ambicja dzieciaka mogą zrobić z doświadczeniem - powiedział 57-letni Tyson.

Nie będzie to pierwszy raz, kiedy Paul i Tyson pojawią się razem na karcie bokserskiej. Paul walczył w co-main w turnieju pay-per-view, podczas którego Tyson stoczył pokazowy pojedynek z Royem Jonesem Jr. w 2020 roku.

Mike Tyson ostatnią zawodową walkę stoczył w 2005 roku. Wówczas przegrał z Kevinem Mcbridem. Paul z kolei ostatni raz do ringu wszedł na początku lutego, gdy zmierzył się ze wspomnianym wcześniej Bourlandem.