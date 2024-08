Fotoreporterka wyrzucona z igrzysk. Oto co zrobiła

Chińscy sportowcy znakomicie prezentują się na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Zdobyli już 59 medali, z czego 22 stanowią te koloru złotego. Jeden z nich do kolekcji dołożył Wang Chuqin w parze z Sun Yingshą w mikście tenisa stołowego. Po finałowym starciu doszło do sporych kontrowersji. 24-latkowi puściły nerwy po tym, jak ktoś zniszczył jego paletkę. Był to najprawdopodobniej jeden z fotoreporterów. Teraz Chińczyka spotkał kolejny przykry incydent, w którym główną rolę po raz kolejny odegrał przedstawiciel mediów.

Zaskakujące zachowanie szwedzkiej fotoreporterki. Najprawdopodobniej celowo wpadła na Wanga Chuqina. Już poniosła konsekwencje

Do dość kontrowersyjnego zdarzenia doszło 31 lipca, tuż po meczu trzeciej rundy singla, w którym Chuqin niespodziewanie uległ 2:4 (10:12, 7:11, 11:5, 11:7, 9:11, 6:11) Trulsowi Moregardowi. Niespodziewanie, bo Chińczyk jest liderem światowego rankingu, a Szwed zajmuje dopiero 26. lokatę.

Po zakończonym spotkaniu Chuqin podszedł do jednego z przedstawicieli mediów i udzielał wywiadu. Nie przebiegł on jednak spokojnie. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak jedna ze szwedzkich fotoreporterek, trzymając w rękach aparat, idzie w jego kierunku. Najprawdopodobniej chciała przedostać się na drugą stronę sali, ale zamiast tego nieoczekiwanie skręciła w stronę Chińczyka i wpadła na niego. Ten dość boleśnie odczuł to zderzenie. Został uderzony w bark.

Fotoreporterka natychmiast odeszła z miejsca i nawet nie spojrzała w kierunku Chuqina. Niektórzy zinterpretowali jej zachowanie jako intencjonalne. Tak też najprawdopodobniej postąpił jej pracodawca. Jak donosi portal Freepressjournal, kobieta została wykluczona z pracy przy igrzyskach olimpijskich. Nie ujawniono jednak jej danych ani redakcji, dla której pracowała. Tym samym Szwedka została kolejną "bohaterką" igrzysk. Już wcześniej dochodziło do sporych kontrowersji m.in. z komentatorami, którzy zostali odsunięci od pracy przy imprezie.

Chuqin walczy o kolejny medal na igrzyskach

Wang Chuqin to jeden z najbardziej utalentowanych tenisistów stołowych ostatniej dekady. Znajduje się w znakomitej formie. W ubiegłym roku zdobył m.in. srebrny medal w singlu na mistrzostwach świata. Na tej samej imprezie wywalczył też złoty krążek w mikście i w deblu.

Porażka z Moregardem nie zakończyła jego przygody z igrzyskami. Obecnie rywalizuje w deblu. Już w środę zmierzy się z Koreą Południową w ćwierćfinale. Początek zmagań zaplanowano na godzinę 10:00.