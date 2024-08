Gigantyczna sensacja! Absolutny faworyt bez medalu. Padł rekord olimpijski

Jakob Ingebrigtsen na igrzyskach olimpijskich w Tokio zdobył złoty medal w biegu na 1500 metrów, a później wygrywał jeszcze dwa złote medale mistrzostw świata i trzy złote medale mistrzostw Europy na tym dystansie. Na igrzyskach w Paryżu był więc faworytem do triumfu, ale finalnie nie zmieścił się nawet na podium zawodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na zarzuty Zbigniewa Bońka. "Każdy ma prawo"

Złoty medalista z Tokio poza podium w Paryżu. Nowy rekord olimpijski

We wtorkowym finale Ingebrigtsen narzucał tempo od samego początku i wydawało się, że da radę je utrzymać. Za jego plecami trzymał się Josh Kerr, a rywale postanowili atakować dopiero na samym końcu. Około 100 metrów do mety faworyt z Norwegii zaczął słabnąć, a Kerr wysunął się na prowadzenie. Znacznie przyśpieszyli też Cole Hocker i Yared Nuguse.

Na ścisłym finiszu to Hocker okazał się najlepszy. Linię mety przeciął z czasem 3:27.65, a więc ustanowił nowy rekord olimpijski. Do tej pory najlepszy wynik należał do Ingebrigtsena, który w Tokio przybiegł z czasem 3:28.32.

Za plecami zwycięzcy Kerr musiał bronić się przed drugim z Amerykanów. Finalnie o centymetry wyprzedził Nuguse'a i zajął drugie miejsce, a rywal zgarnął brązowy medal. Załamany i wyprzedzony Ingebrigtsen zakończył zmagania dopiero na czwartym miejscu i nie zdobył żadnego medalu.

Wyniki biegu na 1500 metrów mężczyzn: