Inter podjął decyzję ws. Zalewskiego. Wszystko jest już jasne

Nicola Zalewski jesienią w barwach AS Romy spisywał się słabo. Dostawał szanse od trenerów, ale kiedy już wychodził na boisko nie był wartością dodaną zespołu. Na domiar złego przegrywał rywalizację z Angelino, Alexisem Saelemaekersem i Zekim Celikiem na wahadłach, a także z Matiasem Soule, Paulo Dybalą, Stephanem El Shaarawy'm i Lorenzo Pellegrinim na pozycji ofensywnego pomocnika.

Podjęli decyzję ws. Zalewskiego. Włosi już wiedzą

O jego transferze ze stolicy Włoch spekulowano już od jakiegoś czasu, więc praktycznie nikt nie był zdziwiony, że zimą Zalewski zamienił Rzym na Mediolan. Podjęto decyzję o wypożyczeniu z opcją wykupu. Dziś - blisko trzy i pół miesiąca po tych wydarzeniach - media przekazały najnowsze informacje w sprawie przyszłości Polaka.

- Inter zdecydował się kupić Zalewskiego z Romy, kwoty wahają się między 6 a 7 milionami euro. Czas operacji musi być teraz przestrzegany, ale klub chce go zatrzymać, ze względu na jego wiek i cechy. Jest zawodnikiem, którego klub chce w składzie. Mogę również potwierdzić, że pensja wyniesie 1,8/2 mln euro netto za sezon, wszystko jest gotowe, Zalewski będzie graczem Nerazzurrich" - powiedział Matteo Moretto, którego słowa cytuje portal fcinter1908.it.

Zalewski nie jest podstawowym piłkarzem Interu Mediolan. Konkurencja do gry jest naprawdę duża - w odwodzie Simone Inzaghi ma Federico Dimarco, Denzela Dumfriesa, Carlosa Augusto i Matteo Darmiana. Ostatnio spróbował jednak Polaka na pozycji pomocnika, a nie wahadłowego. Ten odpłacił się mu za zaufanie golem w wygranym meczu z Torino.

Nicola Zalewski do Interu trafił na początku lutego tego roku. Do tej pory w jego barwach rozegrał 12 meczów, w których zdobył jednego gola i zaliczył jedną asystę. Jest 27-krotnym reprezentantem Polski. Do tej pory strzelił dla niej dwie bramki. Uczestniczył w mistrzostwach świata 2022 i Euro 2024.

Inter Mediolan zajmuje 2. miejsce w tabeli Serie A. Do pierwszego Napoli traci punkt. W najbliższą niedzielę zagra z Lazio. Przypomnijmy, że 31 maja mediolańczycy zmierzą się z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów.