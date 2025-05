A jednak! Djoković o 10:03 ogłosił decyzję całemu światu

Z pewnością wyniki Novaka Djokovicia w tym sezonie nie są tak wspaniałe, jak w poprzednich sezonach. Co prawda Serb dotarł do ćwierćfinału w Brisbane, półfinału Australian Open i finału Mastersa w Miami, ale potem odpadał w pierwszych meczach w Dosze, Indian Wells, Monte Carlo i Madrycie. Ostatnim pogromcą Djokovicia był Włoch Matteo Arnaldi, który pokonał go 6:3, 6:4. Jeszcze przed wielkoszlemowym Roland Garros doszło do ważnej zmiany w sztabie Djokovicia.

Koniec współpracy Djokovicia z Murrayem. "Naprawdę mi się podobało"

Djoković ogłosił we wtorek o godz. 10:03, że jego współpraca z Andym Murrayem dobiegła końca przed wielkoszlemowym Roland Garros. "Dziękuję Ci, trenerze Andy, za ciężką pracę, zabawę i wsparcie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na korcie i poza nim. Naprawdę podobało mi się, jak pogłębialiśmy naszą przyjaźń" - napisał Djoković na portalu X. Na razie nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem Djokovicia.

"W założeniu ta współpraca wyglądała ekscytująco, ale rzeczywistość dość brutalnie ją zweryfikowała. Pytanie, ile w tym winy Murraya, a ile po prostu wieku, w którym jest Djoković" - pisał Maciej Łuczak z portalu meczyki.pl.

"Myślę, że Djoković może czuć, że potrzebuje resetu i chce rozpocząć sezon od nowa ze świeżymi pomysłami. A może po prostu Andy nie mógł zobowiązać się do bycia z nim w ciągu najbliższych kilku miesięcy? Trzy Wielkie Szlemy w ciągu trzech-czterech miesięcy i myślę, że Djoković będzie chciał trenera na dłuższy czas" - dodawał użytkownik Pavvy G.

Djoković ogłosił rozpoczęcie współpracy z Murrayem 23 listopada zeszłego roku. "Tak w ogóle, nigdy nie polubił emerytury" - pisał wtedy krótko Djoković.

- Wyraziłem chęć kontynuowania współpracy z nim, więc naprawdę cieszę się, że się zgodził. Nie wiadomo, jak długo będziemy ze sobą współpracować, ale zgodziliśmy się, że najprawdopodobniej będziemy pracować w Stanach Zjednoczonych, a potem weźmiemy udział w kilku turniejach na kortach ziemnych i zobaczymy, co będzie później - mówił Djoković w jednym z ostatnich wywiadów.

Wielkoszlemowy Roland Garros rozpocznie się 25 maja i potrwa do 8 czerwca. Wcześniej Djoković zrezygnował z udziału w turnieju ATP 1000 w Rzymie. Serb wróci do gry w dniach 18-24 maja, kiedy to odbędzie się turniej ATP 250 w Genewie, do którego otrzymał dziką kartę.