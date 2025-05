Tego wcześniej nie pokazali. Lewandowski ruszył do niego po El Clasico

W minioną niedzielę FC Barcelona wygrała po szalonym meczu z Realem Madryt 4:3 i jest praktycznie pewna mistrzostwa Hiszpanii, gdyż na trzy kolejki przed końcem sezonu ma siedem punktów przewagi nad "Królewskimi". Jednocześnie w tym meczu z Polaków wystąpił jedynie Wojciech Szczęsny, gdyż Robert Lewandowski przesiedział całe spotkanie na ławce, co jest pokłosiem urazu, którego nabawił się przy okazji rywalizacji z Celtą Vigo (4:3).

Robert Lewandowski pocieszał młodszego kolegę po anulowaniu jego gola

W samej końcówce gol na 5:3 dla FC Barcelony zdobył Fermin Lopez, ale po interwencji systemu VAR jego trafienie zostało anulowane, gdyż na początku akcji piłka trafiła w jego rękę. Tym samym pomocnik nie mógł się cieszyć z pięknego trafienia, ale szybko w celu pocieszenia go ruszyli koledzy z zespołu, a jednym z nich był Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski podszedł do 22-latka, powiedział mu kilka słów na pocieszenie i przytulił go po końcowym gwizdku. Wcześniej podobnie postąpili Eric Garcia czy Marc Casado.

Do końca sezonu FC Barcelonę czekają trzy spotkania: na wyjeździe z Espanyolem, u siebie z Villarrealem i na wyjeździe z Athletikiem. Co zaś tyczy się liczb Roberta Lewandowskiego, to Polak ma w tym sezonie 40 bramek i trzy asysty w 49 spotkaniach. Za to w klasyfikacji najlepszych strzelców La Ligi jest drugi. Ma 25 bramek, a pierwszy Kylian Mbappe 27.

Mecz z Espanyolem, w którym FC Barcelona może zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii, zostanie rozegrany w czwartek 15 maja o godz. 21:30. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.