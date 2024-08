Swoboda reaguje na wyzwanie słynnego YouTubera. Oto jej odpowiedź

Polska zgromadziła jak dotąd cztery medale na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ale żadnego w lekkoatletyce. A to właśnie z nią wiązaliśmy największe nadzieje. Naszą faworytką do krążka była przede wszystkim znajdująca się w znakomitej formie Ewa Swoboda. Bardzo dobrze wypadła podczas eliminacji, po raz kolejny schodząc poniżej 11 s na 100 m (10,99 s).

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Borowska przerywa milczenie po odwieszeniu przez Trybunał Arbitrażowy. "Wiedziałam, że jestem niewinna"

W półfinale tak dobrze już jej nie poszło. Przebiegła dystans w czasie 11,08 s i ostatecznie nie awansowała do ostatniego etapu rywalizacji. To nie oznacza dla niej końca przygody z Paryżem. Pobiegnie jeszcze w sztafecie 4x100 m. Powoli myśli kieruje też na wydarzenia sportowe, które odbędą się po imprezie w Paryżu. Ostatnio odpowiedziała nawet na jedno z wyzwań, jakie rzucił jej znany YouTuber.

Ewa Swoboda reaguje na słowa "IShowSpeeda". Wymownie

Mowa o Darrenie Jasonie Watkinsie Jr. - znanym w sieci jako "IShowSpeed". W jednej z transmisji na żywo dostał wiadomość od fana, który polecił mu, by po przyjeździe do Polski zmierzył się ze Swobodą. "Musisz się z nią pościgać. Jest obecnie jedną z najszybszych dziewczyn na świecie i jest biała" - pisał widz. "IShowSpeed" szybko odpowiedział. - Nikt na świecie nie może mnie pokonać w wyścigu. Jestem bardzo poważny. Nie było takiego momentu w moim życiu, kiedy przegrałem wyścig - mówił, co odebrano jako rzucenie wyzwania Swobodzie.

I teraz sprinterka w końcu odpowiedziała. Zdradziła, w jaki sposób dowiedziała się o "propozycji" YouTubera. - Zadzwoniłam do mamy i taty, żeby się pochwalić, że właśnie zrobiłam sobie nowy tatuaż z kółkami olimpijskimi i oni mi powiedzieli: "Boże Ewa, czy ty widziałaś, że wyzwał cię właśnie jakiś YouTuber na pojedynek?" - mówiła na nagraniu udostępnionym na X przez profil Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej.

I chwilę później zgodziła się podjąć wyzwania. Zaproponowała nawet miejsce, gdzie może dojść do rywalizacji. - Jak przyjedzie do Polski i będzie startował w konkursie RMF FM, to może się z nim przebiegnę. No ale już był w Polsce więc szanse chyba nikłe - dodawała. Mimo to podtrzymała zaproszenie i podała nieco więcej szczegółów na temat tego, co "IShowSpeed" musi zrobić, by się z nią zmierzyć.

Swoboda stawia warunki YouTuberowi. Tam mogą zawalczyć

- Dzień przed Memoriałem Kamili Skolimowskiej, czyli 24 sierpnia, będzie wyścig na Stadionie Śląskim, gdzie zwycięzcy konkursu RMF FM będą ze mną biegać 100 m więc może jeszcze zdąży się zgłosić - zakończyła.

Teraz przed Swobodą bieg w sztafecie. Rywalizacja rozpocznie się w najbliższy czwartek, a finał zaplanowano na piątek. Kto wie, może to tam Polska zdobędzie upragniony medal w lekkoatletyce. Blisko tego we wtorkowy wieczór była Anita Włodarczyk. Trzykrotna mistrzyni olimpijska zajęła czwartą lokatę, a do podium zabrakło jej zaledwie... czterech centymetrów.