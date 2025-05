- Przyszedłem tutaj, żeby zastąpić Marca i nie miałbym żadnego problemu, gdyby Marc po prostu wrócił i zajął swoje miejsce - w takich słowach Wojciech Szczęsny odniósł się na jednej z konferencji prasowych do powrotu Marca-Andre ter Stegena do zdrowia i potencjalnej rywalizacji z Niemcem. Jak trener Barcelony zamierza zarządzać bramkarzami w samej końcówce tego sezonu?

Flick musiał interweniować. Poszło o Szczęsnego i ter Stegena

Kataloński dziennik "Ara" pisze o problemie, z którym musi zmagać się Hansi Flick w końcówce sezonu. Chodzi o zarządzanie Szczęsnym i ter Stegenem. Wcześniej Flick ogłosił, że Szczęsny zagra w finale Pucharu Króla, dwumeczu w półfinale Ligi Mistrzów, a także w ligowym El Clasico. Teraz może dojść do zmiany, a ter Stegen może się pojawić w bramce na czwartkowe derby z Espanyolem. Dzień wcześniej Real Madryt gra z Mallorką i jeśli przegra, to Barcelona będzie oficjalnie mistrzem Hiszpanii.

"Ara" dodaje, że ter Stegen źle znosi fakt, że od powrotu do zdrowia nie otrzymuje wielu minut od Flicka. "Flick musiał interweniować, bo ter Stegen nie radził sobie dobrze z pozostawaniem na ławce w ostatnich meczach. Jedno ze źródeł mówi nam: problem polega na tym, że ter Stegen nie jest jeszcze w 100 proc. gotowy, brakuje mu rytmu" - czytamy w katalońskiej prasie.

"Nie było łatwo ter Stegenowi. Robił złe miny i było widać, że na co dzień jest zły. Hansi Flick musiał interweniować, by zapanować nad sytuacją" - dodaje "Ara", powołując się na anonimowe źródło. Jest też wspomnienie, że ter Stegen był z drużyną przy finale Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla, natomiast nie udał się z Barceloną do Mediolanu na rewanżowy mecz z Interem w Lidze Mistrzów.

"Ara" pisze też, że wciąż nie jest jasna sytuacja Szczęsnego, bo nadal nie złożył podpisu pod nowym kontraktem. "Pytanie brzmi, jaką rolę miałby pełnić Tek. Czy byłby zmiennikiem przez cały sezon, czy grałby w pucharach, czy miałby realną szansę na rywalizację. Jeśli Tek zostanie, klub będzie szukał okazji do sprzedania Inakiego Peni" - zastanawiają się media.

"Gest Szczęsnego po El Clasico zaskoczył wszystkich, w tym jego kolegów z drużyny, bo kontrastował z wizerunkiem, jaki mieli o nim, jakby był nieświadomy jakiejkolwiek presji. Gest został zinterpretowany jako pożegnanie. Jednak klub otworzył mu drzwi do dalszej gry dla Barcelony" - podsumowuje "Ara".

Derby Katalonii między Barceloną a Espanyolem odbędą się w czwartek o godz. 21:30. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.