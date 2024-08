Wyspa mniejsza od Rzeszowa ze złotem i srebrem!

Dwie reprezentantki Polski walczyły o awans do finału biegu na 200 m kobiet podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Ani Martyna Kotwiła, ani Kryscina Cimanouska nie były w stanie wywalczyć bezpośredniego awansu do półfinału. W repasażach Kotwiła uzyskała 23,50 s, a Cimanouska 23,01 s. To jednak nie wystarczyło, by znaleźć się w szóstce najlepszych zawodniczek, choć Cimanouskiej zabrakło zaledwie 0,02 s do awansu. W półfinale poniżej 22 sekund zeszła tylko Amerykanka Gabrielle Thomas (21,86 s) oraz Julien Alfred z Saint Lucii (21,98 s).

Alfred mogła w finale dokonać czegoś wielkiego, bo wcześniej zdobyła złoty medal w biegu na 100 m, pokonując faworytkę, jaką niewątpliwie była Sha'carri Richardson. To był pierwszy medal olimpijski w historii Saint Lucii. To państwo położone w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim. Saint Lucia znajduje się na wyspie, która swoją powierzchnią jest mniejsza od Rzeszowa. Alfred mogła zatem zdobyć dwa olimpijskie złota.

Warto dodać, że wcześniej Shericka Jackson z Jamajki zrezygnowała z wyścigów na 100 i 200 m ze względu na problemy ze ścięgnem podkolanowym, przynajmniej nieoficjalnie. To postawiło w gronie faworytek zwłaszcza Gabrielle Thomas. Amerykanka to niezwykle inspirująca postać. Wcześniej zdobyła dyplom na Harvardzie z neurobiologii, uzyskała tytuł magistra ze zdrowia publicznego na uniwersytecie w Teksasie i była wolontariuszką w klinice zdrowia w Austin.

Julien Alfred bez drugiego złota. Pierwsze złoto Amerykanek na 200 m od 12 lat

Zawodniczki miały bardzo zbliżony czas reakcji przy starcie, ale czołowa trójka w tym biegu wyklarowała się szybko: Gabrielle Thomas, Julien Alfred oraz Brittany Brown. Na półmetku Thomas miała już wyraźną przewagę nad resztą, którą utrzymała do samego końca. Amerykanka wbiegła na metę z wynikiem 21,82 s i została złotą medalistką olimpijską. Druga dobiegła Alfred z wynikiem 22,08 s, a więc o 0,25 s gorszym od mistrzyni olimpijskiej. Brązowy medal wywalczyła Brittany Brown z czasem 22,20 s.

Tym samym Thomas poprawiła swój wyczyn z igrzysk olimpijskich w Tokio, gdzie zdobyła brązowy medal i wtedy przegrała tylko z Elaine Thompson-Herah z Jamajki i Christine Mboma z Namibii. Thomas została pierwszą złotą medalistką w tej konkurencji ze Stanów Zjednoczonych od czasów Allyson Felix z 2012 r. z Londynu.

Thomas może zakończyć igrzyska olimpijskie w Paryżu z dwoma dodatkowymi medalami. Amerykanka ma wystartować w piątkowej sztafecie 4x100 m i sobotniej sztafecie 4x400 m.