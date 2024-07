Tyle zarobiły szpadzistki za brąz na igrzyskach. Można spaść z krzesła

Polskie szermierki drużynową rywalizację na igrzyskach olimpijskich rozpoczęły od starcia ze Stanami Zjednoczonymi. Nasze szpadzistki zaprezentowały się bardzo dobrze i pokonały rywalki 31:29. Następnie w półfinale przegrały 39:45 z Francją. Tym samym pozostał im mecz o trzecie miejsce z Chinami.

Polskie szpadzistki z brązowym medalem. Oto, ile zarobiły. Wielka kasa

Po pełnym zwrotów akcji i niesamowicie emocjonującym spotkaniu Polki pokonały Chinki 32:31 i sięgnęły po brązowy medal na igrzyskach olimpijskich. To wielki sukces naszych zawodniczek, który przełoży się również na spore zarobki. Za brązowy medal Polski Komitet Olimpijski wypłaci każdej z czterech szpadzistek 150 tysięcy złotych. Ponadto otrzymają również diament, obraz oraz voucher na wakacje.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy polski medal na trwających igrzyskach olimpijskich. Srebrny krążek zdobyła Klaudia Zwolińska w kategorii K-1 w kajakarstwie górskim. 25-latka uzyskała czas 97.53 i straciła naprawdę niewiele do zwyciężczyni, którą została Jessica Fox. Polka otrzymała za to osiągnięcie 200 tysięcy złotych, diament, obraz oraz voucher na wakacje.

To nie koniec emocji związanych z polskimi sportowcami na igrzyskach olimpijskich. Iga Świątek jest jedną z głównych faworytek do sięgnięcia po złoty medal. Polka obecnie jest na etapie ćwierćfinału. Duże szanse na medale mają także polscy siatkarze i siatkarki, a także między innymi Aleksandra Mirosław we wspinaczce. Obecnie Polska zajmuje 23. miejsce w klasyfikacji medalowej.