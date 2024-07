Dawid Celt nie ma złudzeń. To dlatego Linette odpadła z igrzysk. Od razu zwrócił uwagę

Magdalena Fręch bardzo szybko pożegnała się z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Już w pierwszej rundzie przegrała 4:6, 6:7 z Wiktorią Tomową. Nieco lepiej zaprezentowała się Magda Linette, która w pierwszej rundzie wyeliminowała Mirrę Andriejewą, ale później odpadła z Jasmine Paolini.

Dawid Celt wyjaśnia powody odpadnięcia Linette. "Wyszło zmęczenie"

Linette miała okazję na medal jeszcze w deblu. Tam razem z Alicją Rosolską zmierzyły się w pierwszej rundzie z Martą Kostiuk i Dajaną Jastremską. Niestety Polki były wyraźnie gorsze i ostatecznie przegrały 4:6, 1:6. O porażce Linette wypowiedział się Dawid Celt, który skupił się na jej meczu z Jasmine Paolini.

- Mam wrażenie, że Linette jest w dobrym okresie i dobrej formie. Troszkę to losowanie mogłoby być korzystniejsze. Myślę, że z tym tenisem, który Magda prezentuje, można było ugrać więcej, ale potrzeba było więcej szczęścia w losowaniu. Widać było, że zaczyna brakować jej energii, że zmęczenie gdzieś tam wychodzi. Było kilka argumentów mówiących o tym, że to może być dobry mecz w wykonaniu Magdy. Starczyło siły tylko na jednego seta. Później wyszło to zmęczenie, trudne dni, duże napięcie, dużo stresu i emocji. Wszystko to się skumulowało - powiedział w programie "Misja Paryż" w "Przeglądzie Sportowym".

Tym samym w walce o medal w rozgrywkach tenisowych na igrzyskach olimpijskich pozostała jedynie Iga Świątek. Polka jest główną faworytką do sięgnięcia po złoto. Do tej pory bez większych problemów pokonała Irinę-Camelię Begu i Diane Parry. W walce o ćwierćfinał zmierzy się z Xiyu Wang. Spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 19:00.