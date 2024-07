Tyle Zwolińska zarobi za srebrny medal. Nieprawdopodobne

Klaudia Zwolińska była jedną z naszych największych nadziei medalowych na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy wywalczyła dwa srebrne krążki w K-1 i C-1 w kajakarstwie górskim. Wierzono, że sukces ten powtórzy w stolicy Francji. I faktycznie, pewnie awansowała na kolejne etapy zmagań, aż w końcu dotarła do finału. Tam zajęła drugą lokatę, uzyskując czas 97,53. Niewiele straciła do zwyciężczyni, która została Jessica Fox. To pierwszy medal dla Polski na imprezie.

Klaudia Zwolińska wicemistrzynią olimpijską. Zgarnęła nie tylko medal, ale i gigantyczną nagrodę finansową

Srebrny medal wiąże się nie tylko z ogromnym prestiżem, ale i wynagrodzeniem finansowym. MKOl nie przyznaje nagród dla olimpijczyków, ale od tego roku robi to World Athletics. Problem w tym, że organizacja przyznaje pieniądze tylko złotym medalistom. To nie oznacza jednak, że Zwolińska wyjedzie z Paryża z pustymi rękoma.

Pieniądze otrzyma od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I to niemałe. Okazuje się, że za zajęcie drugiego miejsca na olimpiadzie nasza rodaczka otrzyma aż 200 tysięcy złotych. Co więcej, PKOl przyzna jej także kawalerkę, diament, obraz oraz voucher na wakacje.

A to nie koniec dobrych wieści dla Zwolińskiej. Nagrodę finansową otrzyma także od Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mowa aż o 70 tysiącach złotych. Łącznie więc Polka otrzyma 270 tysięcy złotych.

Tym samym sukces na olimpiadzie jest naprawdę opłacalny. Choć międzynarodowa organizacja nic nie płaci, to Polska zadbała o to, by rodacy zostali odpowiednio uhonorowani. I miejmy nadzieję, że Zwolińska dopiero otworzyła worek z medalami. O kolejne krążki w najbliższych dniach powalczą m.in. Iga Świątek, polscy siatkarze, a także siatkarki.