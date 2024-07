Sensacyjne sceny na igrzyskach! Francuzi byli na kolanach. I nagle taka akcja

16 sekund przed końcem czwartej kwarty Yuki Kawamura, malutki rozgrywający reprezentacji Japonii, stanął na linii rzutów wolnych i wykorzystał obie próby - były to jego dziewiąty i dziesiąty punkt w tej części gry. Kawamura olśniewał, Japończycy prowadzili 84:80 i zanosiło się na sensację - drużyna z Azji na igrzyskach jest jednym z najniżej notowanych zespołów, a Francja jednym z faworytów. Kandydatem do medalu, może nawet złotego.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Zwolińska zdobyła srebro na igrzyskach. "Na dole trasy oddałam złoty medal"

Francuzi byli nad przepaścią, ale w tak ważnym momencie fantastyczną akcję wykonał Matthew Strazel - z lewego skrzydła trafił za trzy i był przy tym faulowany! Chwilę później wykorzystał rzut wolny i doprowadził do remisu 84:84. Japończycy mieli akcję na zwycięstwo, piłka trafiła do Kawamury, ale mierzący 172 cm wzrostu zawodnik spudłował daleki rzut z dystansu. Doszło do dogrywki.

W dodatkowych pięciu minutach znakomicie zaczął grać Victor Wembanyama. Francuski gwiazdor, lider San Antonio Spurs i najlepszy debiutant minionego sezonu NBA, zdobył osiem punktów z rzędu trafiając spod kosza z faulem, potem za trzy, a na koniec wykorzystując dwa wolne. To był popis koszykarza, który ma zadatki na największą gwiazdę światowego basketu. Gospodarze objęli prowadzenie 92:84 i choć Japończycy walczyli do końca, to przewagę obronili. Francuzi wygrali ostatecznie 94:90, ale można powiedzieć, że uciekli w tym meczu spod topora.

Wembanyama zdobył 18 punktów, miał 11 zbiórek oraz sześć asyst, 17 punktów dodał Strazel. We francuskim zespole wyróżnili się też Evan Fournier (14 punktów, sześć asyst), Guerschon Yabusele (13 punktów) oraz Rudy Gobert, który dominował pod tablicami notując aż 15 zbiórek.

Francuzi wygrali i mają bilans 2-0 w grupie B, co zapewnia im awans do ćwierćfinału. Ale we wtorek to Japończycy skradli serca koszykarskich kibiców. - Japończycy zagrali wielki mecz, byli niesamowici. Nie dawali za wygraną, cały czas nas gonili, w końcówce mieli swoje szanse - przyznał francuski skrzydłowy Nicolas Batum.

I choć Japończycy przegrali, to zaimponowali. Kawamura, który zdobył 29 punktów, miał siedem zbiórek i sześć asyst - kreatywnością i pewnością siebie. Rui Hachumira, skrzydłowy Washington Wizards - skutecznością (10/16 z gry) i znakomitymi akcjami, które dały mu 24 punkty. Byłoby ich zapewne więce, gdyby nie fakt, że Hachimura opuścił parkiet po dwóch faulach niesportowych. Środkowy Josh Hawkinson, naturalizowany Amerykanin - trafieniami z dystansu (4/6 za trzy) i efektownym blokiem na Wembanyamie. Wreszcie mierzący ledwie 167 cm wzrostu Yuki Togashi - fantazją i odwagą w grze przeciwko francuskim gigantom.

Japończycy mają bilans 0-2 po porażkach z Niemcami i Francją, do rozegrania pozostał im jeszcze mecz z Brazylią. Mimo niekorzystnego bilansu wciąż mają szansę na awans do ćwierćfinału, bo z trzech czterozespołowych grup awansują po dwie pierwsze drużyny, ale też dwie najlepsze z trzecich miejsc. Do tego Japończycy będą jednak potrzebować wysokiej wygranej z Brazylią w ostatnim spotkaniu.