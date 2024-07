Prawie dwugodzinna bitwa Igi Świątek! Chinka walczyła jak lwica

Wtorek był kolejnym dniem niespodzianek w kobiecym turnieju tenisowym. W sesji dziennej z igrzysk olimpijskich odpadły m.in. Leylah Fernandez, Maria Sakkari, Jasmine Paolini oraz Coco Gauff. Dwie ostatnie typowane były do stworzenia pary półfinałowej w dolnej części drabinki, a jedna z nich miała zagrać w potencjalnym finale z Igą Świątek.

Mimo że nasza tenisistka była wielką faworytką meczu 1/8 finału z Xiyu Wang, to właśnie z uwagi na kolejne sensacje musieliśmy zachować spokój, a Świątek całkowitą koncentrację. Zwłaszcza że początek spotkania był bardzo trudny.

Już w drugim gemie serwisowym, przy stanie 1:1, Świątek musiała bronić dwóch break pointów. Polka przegrywała 15:40 i dwóch kolejnych punktach zaczynała od niedobrego pierwszego serwisu. Mimo sporych problemów liderka światowego rankingu wygrała cztery punkty z rzędu i objęła prowadzenie 2:1.

Chwilę później Świątek miała podobne problemy. Przy stanie 2:2 nasza zawodniczka znów musiała bronić break pointu. Od stanu 30:40 Świątek zdobyła jednak trzy punkty i kolejny raz nie dała się przełamać przeciwniczce.

To, co nie udało się Wang, chwilę później udało się Świątek. W następnym gemie Polka szybko objęła prowadzenie 40:15 i już przy pierwszym break poincie przełamała Wang, obejmując prowadzenie 4:2. Był to kluczowy moment tego seta. Więcej przełamań w nim nie było, a Świątek wygrała go 6:3.

Świątek w ćwierćfinale IO w Paryżu

Początek drugiego seta w ogóle nie przypominał tego, co działo się w pierwszych punktach pierwszej partii. Świątek zdominowała przeciwniczkę od samego początku i błyskawicznie objęła prowadzenie 40:0 w jej gemie serwisowym. Mimo że Wang zdobyła dwa punkty z rzędu, to pierwszego gema nie wybroniła i po chwili przegrywała 0:1 ze stratą przełamania.

Kiedy wydawało się, że od tego momentu Świątek pomknie w stronę zwycięstwa, Wang niespodziewanie odpowiedziała przełamaniem. Drugi gem drugiego seta był jednym z najdłuższych i najbardziej wyrównanych w całym spotkaniu. Chinka miała aż trzy break pointy i za trzecim razem udało się jej przełamać Świątek, doprowadzając do remisu 1:1.

Chwilę później Wang wyszła nawet na prowadzenie 2:1, ale to nie wytrąciło z równowagi Świątek. Od tego momentu Polka wygrała trzy gemy z rzędu, raz przełamując Chinkę w piątym gemie. Świątek objęła prowadzenie 4:2, ale to nie był jeszcze koniec emocji.

W przerwie między gemami, przy stanie 4:3 dla Świątek, Wang poprosiła o przerwę medyczną. Chinka miała problemy z lewym udem, ale to nie przeszkodziło jej w odrodzeniu się na korcie. W ósmym gemie Wang przełamała Świątek, nie tracąc przy tym punktu i było 4:4.

Kolejny gem był najlepszym podsumowaniem tego, jak dziwny był drugi set. Chociaż kilka chwil wcześniej Wang rozbiła Świątek przy jej podaniu, to w dziewiątym gemie przegrała własne. Polka objęła prowadzenie 5:4 i już tej przewagi nie straciła, wygrywając całe spotkanie 6:3, 6:4.

Ćwierćfinałową rywalką Świątek będzie Danielle Collins, która w 1/8 finału pokonała Camilę Osorio z Kolumbii 6:0, 4:6, 6:3. Mecz już w środę.

