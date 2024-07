1145 dni, a to jeszcze nie koniec! Niewiarygodne. Nastała "era Igi Świątek"

W meczu drugiej rundy turnieju olimpijskiego Iga Świątek udowodniła, czemu od trzech lat dominuje na kortach ziemnych. Wygrała 6:1, 6:1 z Diane Parry czym przedłużyła swoją niezwykłą serię na mączce oraz kortach Rolanda Garrosa. Chociaż trudno w to uwierzyć, to od ostatniej porażki Świątek na tych kortach minęło już 1145 dni! Jeden z profili statystycznych wypisał, co od tamtego czasu wydarzyło się w kobiecym tenisie i karierze samej Świątek.

